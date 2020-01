Belgische operatoren wagen zich nog niet aan chip die simkaartje vervangt

In heel wat Europese landen ondersteunen telecomoperatoren al de e-sim of embedded sim. Daarbij worden alle functies van het fysieke simkaartje overgenomen door een chip in de gsm. Dat heeft wel wat voordelen, maar de Belgische operatoren wagen zich er voorlopig niet aan.

Elke smartphonegebruiker die al eens naar een nieuwe provider overstapte, kent wel het gedoe met het aanvragen en laten opsturen van sim-kaartjes en het verwisselen van die kaartjes in de telefoon. Met een e-sim wordt heel die operatie een stuk eenvoudiger. Een e-sim is een ingebouwde chip in de telefoon die alle functies van de simkaart overneemt.

Welke voordelen heeft die chip? Een ding dat alvast in het voordeel van de e-sim spreekt, is het gebruiksgemak. Doordat de chip niet verbonden is aan een bepaald telecombedrijf is het wisselen van operator een fluitje van een cent. U moet niet meer wachten tot de postbode uw kaartje brengt, het volstaat met uw smartphonecamera een QR-code te scannen die u van uw nieuwe provider krijgt en die code even te bevestigen. Dan kunt u aan de slag. Meer zelfs: op één e-sim passen verschillende abonnementen, zelfs van verschillende operatoren. De e-sim kan meerdere telefoonnummers tegelijk ondersteunen, zodat uw smartphone een dual sim- of zelfs triple sim-telefoon wordt (als er ook nog een fysieke simkaart inzit).

U kunt zo bijvoorbeeld één nummer of provider gebruiken voor al uw zakelijke gesprekken en een ander voor uw persoonlijke telefoontjes. Op die manier blijft uw persoonlijk verbruik netjes gescheiden van uw professionele gesprekken en dataverbruik. Of u gebruikt afzonderlijke abonnementen voor spraak en data, bijvoorbeeld omdat u wel de spraakkwaliteit van een bepaalde operator wilt, maar de voordelige dataprijzen van een andere.

Wereldwijde bundels

Een e-sim kan ook worden ingebouwd in een smartwatch, waarmee u dan kunt bellen of sms’en.

Gaat u vaak op (zaken)reis naar landen buiten Europa, waar de roamingtarieven nog niet zijn afgeschaft, of verblijft u regelmatig langere tijd in het buitenland? Ook dan kan een e-sim erg handig zijn. De e-sim maakt het mogelijk een abonnement bij een lokale operator af te sluiten en tegelijk uw Belgisch abonnement te blijven gebruiken. In het buitenland belt, sms’t en surft u dan tegen de lokale tarieven en in België ook. Uw portemonnee zal u dankbaar zijn.

Er zijn ondertussen zelfs nieuwe operatoren gestart die via de e-sim wereldwijde bundels aanbieden. Echte globetrotters die van hot naar her reizen, kunnen op die manier dus zonder al te hoge kosten zorgeloos bellen en mobiele data verbruiken. Truphone, Gigsky, MTX Connect en Ubigi zijn voorbeelden van zulke providers. Bij Ubigi kunt u bijvoorbeeld een abonnement met 10 gigabyte data afsluiten dat over heel Europa werkt en 59 euro kost.

Weet u al naar welk land u afreist? Ubigi biedt ook abonnementen per land aan en dan worden de tarieven milder. Een pakket met 3 gigabyte data die u gedurende een maand mag opgebruiken in pakweg Duitsland kost bij Ubigi 12 euro. Tien gigabyte in Spanje krijgt u voor 19 euro. Een dataplan van 3 gigabyte dat in heel Azië geldig is, komt op 29 euro. 3 gigabyte enkel in Japan is 19 euro.

Allicht kunt u bij Japanse operatoren goedkopere alternatieven vinden, maar zulke bedrijven mikken vooral op zakenreizigers die geen zin hebben telkens in een nieuw land op zoek te gaan naar een lokale simkaart.

iWatch

De e-sim heeft nog enkele voordelen. Het is niet meer nodig een nieuwe simkaart aan te vragen als uw telefoon stukgaat of gestolen wordt. Met uw nieuwe telefoon moet u alleen nog eens een code scannen.

Het chipje van de e-sim is ook stukken kleiner dan een simkaart en kan ook gemakkelijk in smartwatches ingebouwd worden. Apple doet dat bijvoorbeeld in zijn iWatch en ook Huawei en Samsung hebben slimme horloges met een e-sim.

Op die manier krijgt zo’n smartwatch alle functionaliteiten van een telefoon. Met de iWatch kunt u telefoneren, sms’jes versturen of muziek streamen terwijl u in de fitnesszaal aan uw work-out bezig bent. De gsm mag rustig in het kleerkastje blijven. Ook in verschillende nieuwe iPads zit een e-simchip.

Believers

In België zijn iWatches met ingebouwde e-sims niet te koop, Apple biedt hier alleen de reguliere versies aan. Dat komt omdat nog geen enkele Belgische telecomoperator de e-sim ondersteunt.

In onze buurlanden is dat wel al zo. Orange Frankrijk ondersteunt e-sims, net als T-Mobile in Nederland en Vodafone, Telekom en O2 in Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk behoren EE en O2 tot de believers.

Orange Belgium liet in 2018 verstaan dat het overwoog om abonnementen met e-sim te gaan verdelen, maar van die plannen is sindsdien niet veel meer vernomen. Ook Proximus loopt er voorlopig niet warm voor. ‘Proximus ondersteunt de e-sim momenteel niet’, zegt woordvoerder Jan Margot. ‘Uiteraard volgen we de technologische evoluties, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van de e-sim, op de voet. Maar onder meer het gegeven dat de huidige iPhones nog altijd compatibel zijn met een fysieke simkaart, toont volgens ons aan dat de huidige markt nog niet klaar is voor toestellen die alleen met een e-sim werken.’

Concurrent Base zegt dat de e-sim op de radar staat en dat het ermee bezig is, maar zicht op een lanceringsdatum is er nog niet. Waarom de vaderlandse operatoren niet zo happig zijn op de e-sim is niet meteen duidelijk, maar het vermoeden ligt voor de hand: voor de smartphonegebruikers wordt het zo gemakkelijker om snel van operator te wisselen en dat zien de telecombedrijven uiteraard liever niet gebeuren.

Kip en ei

Maar een minstens even grote horde die de e-sim moet nemen voor ze echt op grote schaal kan doorbreken, is om meerdere gsm-fabrikanten te overtuigen om zo’n chip in hun telefoons in te bouwen. Hier lijkt vooral het probleem van de kip en het ei te spelen. Veel smartphonefabrikanten willen niet weten van de e-sim omdat het aantal telecomproviders die de chip ondersteunen in veel landen nog te laag ligt. Anderzijds wachten veel operatoren waarschijnlijk op meer e-sim-compatibele toestellen voor ze er in willen investeren.