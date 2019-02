Britten dingen mee naar stuk Belgisch 5G-netwerk

Dense Air Belgium, een tak van de gelijknamige Britse groep, is na de overname van Voyacom in mei vorig jaar al aanwezig op de 4G-band in ons land en toont nu ook interesse voor de 5G-veiling. Dat schrijft het vakblad Datanews en bevestigt de Belgische topman Eric Smekens aan De Tijd. Voyacom was daarvoor in handen van het Chinese Datang, dat in 2011 een 4G-licentie verwierf tot juli 2027.