Brussel wil stralingsnorm niet verhogen voor uitrol 5G

De kansen op een snelle 5G-uitrol in ons land krijgen alweer een fikse knauw. De nieuwe generatie mobiel internet is in theorie tot 200 keer sneller dan zijn voorganger 4G, maar heeft ook andere voordelen, zoals een hogere flexibiliteit hoe data ingezet wordt.

Dat alles lijkt veraf in Brussel. De Brusselse regering werkte lange tijd aan een verhoging van de stralingsnormen in de hoofdstad van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitenshuis. Die verhoging tot 14,5 volt per meter is essentieel voor 5G. Zonder lukt het niet. De telecomwaakhond BIPT zei in oktober nog een limiet lager dan 14,5 volt per meter 'af te raden'.