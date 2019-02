Cegeka krijgt politieke impasse rond 5G niet doorbroken

De interesse van de Hasseltse IT-dienstengroep Cegeka om mee te doen aan de veiling van de frequenties voor het supersnelle mobiel internet 5G kan de politieke stellingenoorlog niet doorbreken.

De Vlaamse en de federale overheid blijven het grondig met elkaar oneens over de veiling van de frequentiebanden, waaronder die voor het supersnel mobiel internet 5G. De interesse van de Vlaamse IT-reus Cegeka om mee te bieden op de 5G-band brengt daar geen verandering in.

Cegeka-topman Stijn Bijnens stelde woensdag in De Tijd dat zijn bedrijf bereid is om in een consortium mee te bieden bij een veiling van de radiofrequenties voor 5G. Gesprekken daarover lopen, maar namen van partners in het consortium zijn niet bekend.

Blokkade

Federaal minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) juicht de interesse van Cegeka toe. Hij stelt voor de veiling van alle frequentiebanden te starten. Eerder bleek dat onmogelijk omdat de federale overheid en de deelstaten het niet eens raken over de verdeling van de inkomsten van zo'n veiling.

Er is geen businesscase voor alleen maar diensten aan bedrijven. Wij bieden solo, voor zowel consumenten als bedrijven. Michael Trabbia CEO Orange Belgium

De Backer ziet zich nu gesterkt om de start van de veiling los te koppelen van de discussie over de verdeling van de inkomsten. 'Dat kan later', klinkt het op Twitter. Hij haalt daarbij nog uit naar (onder meer) de Vlaamse overheid. 'De regio's moeten de blokkade stoppen en de digitale ambities van ons land helpen waar te maken.'

Businesscase

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) voelt zich niet aangesproken. Hij wijst erop dat Europa vraagt om tegen midden volgend jaar (30 juni 2020) de 3,5 Ghz-frequentieband te veilen. Die band is exclusief bedoeld voor 5G. Bourgeois blijft bij zijn eerdere voorstel om die 5G-band apart te veilen. 'Vlaanderen heeft er alle belang bij koploper in 5G te zijn.'