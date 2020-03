Data-experten proberen corona in te dijken

Een rist experten bindt met telecom- en epidemiologische gegevens de strijd aan tegen het snel oprukkende virus.

'Het is onmogelijk het virus volledig te stoppen, maar het is belangrijk het aantal besmettingen te spreiden in de tijd. Om capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen te vermijden', zeggen de ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda, Maggie De Block en Philippe De Backer (beiden Open VLD), die een taskforce hebben opgezet.

Concreet wordt met de gegevens van gsm's en gsm-masten in kaart gebracht hoe mensen zich verplaatsen. Door die gegevens te combineren met epidemiologische gegevens, bijvoorbeeld over gekende gevallen en de focus van de infectie, kan worden nagegaan welke gebieden in quarantaine moeten. Ook andere landen, waaronder China, hanteerden die methode.

De Belgische taskforce bestaat uit een rist experten. Onder hen de Franstalige techondernemers Sébastien Deletaille en Frederic Pivetta. Zij hielpen in 2014 de Verenigde Naties om het ebolavirus in West-Afrika te bestrijden. Unicef-teams vertrouwden op hun modellen om de mobiliteit van de bevolking te berekenen, de geografische verspreiding te voorspellen en de effectiviteit van quarantainegebieden in te schatten.

Malaria en zika

De voorbije vijf jaar hebben Deletaille en Pivetta hun expertise verdiept, met werk in de strijd tegen malaria in Afrika en het zikavirus in Brazilië. Ze hebben telecom-, private en publieke data gebruikt en samengewerkt met telecomoperatoren, de Bill & Melinda Gates Foundation van Microsoft-stichter Bill Gates, ministeries van Volksgezondheid en de Amerikaanse hulporganisatie USAID.

In ons land krijgen de twee dataspecialisten versterking van epidemiologen en experts in dataprivacy en data-analyse. Proximus, Telenet en Orange Belgium delen hun geanonimiseerde telecomdata en helpen ze analyseren. En het openbare onderzoeksinstituut Sciensano deelt de informatie over het aantal coronavirustesten en de ziekenhuisopnames. De Gegevensbeschermingsautoriteit en privacy-experten houden alles nauwlettend in het oog.