De Backer pakt laatste internetloze plaatsen aan

Philippe De Backer, minister van Telecom (Open VLD), legt vandaag op de ministerraad een voorstel neer om de laatste 'witte' en 'grijze' zones weg te werken.

Dat zijn plaatsen waar mensen niet kunnen connecteren met breedbandinternet, vast of mobiel, door geen of onvoldoende dekking.

De Backer biedt de operatoren een korting aan, die hen moet stimuleren om te investeren in die zones met geen of onvoldoende dekking. Het is een korting van 80 procent op de kosten die de operatoren moeten maken voor de radiofrequenties. Die zijn noodzakelijk om internet uit te rollen. Zonder die korting is er geen levensvatbare businesscase, klinkt het op de kabinet-De Backer.

De afgelopen jaren zijn de witte en grijze zones al stelselmatig weggewerkt. Het aantal ging binnen deze legislatuur naar 39 naar 23. In Vlaanderen gaat het nog om drie gemeentes: Horebeke in de Vlaamse Ardennen, Zoutleeuw in Zuid-Limburg en Alveringem in de Westhoek. In Wallonië en Duitstalig België is het probleem acuter.