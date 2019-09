De Clerck: 'Leroy hoeft niet meteen ontslag te nemen'

Van Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, mag CEO Dominique Leroy aanblijven tot 1 december, ook als stapt ze dan over naar een ander telecombedrijf.

Proximus-topvrouw Dominique Leroy verhuist op 1 december naar het Nederlandse KPN. Tot dan blijft ze in dienst van de Belgische telecomspeler. ‘Het mandaat van mevrouw Leroy zal eindigen op 1 december 2019’, zo is te lezen in een persbericht.

Binnen de regering-Michel wordt evenwel de vraag gesteld of haar aanblijven wel een goed idee is. Hoewel KPN en Proximus niet op dezelfde markt actief zijn, zijn ze beide telecombedrijven en kan informatie waarover Leroy beschikt Proximus later schaden. De voorzitter van KPN is bovendien Duco Sickinghe, de voormalige topman van de Belgische telecomaanbieder Telenet, zo is te horen. Een regeringsbron vindt dan ook dat Leroy beter de eer aan zichzelf kan houden.

Meerderheidsaandeelhouder

De regering is de meerderheidsaandeelhouder van Proximus. Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD) houdt zich evenwel op de vlakte en stelt dat de raad van bestuur het contract van Leroy moet afwikkelen.

Stefaan De Clerck, de voorzitter van Proximus, ziet geen probleem in de overstap van Leroy. ‘Het is in het belang van de onderneming en de meerderheidsaandeelhouder dat ze blijft om een aantal belangrijke dossiers af te werken.’

Leroy zal zich voor haar vertrek toeleggen op de afronding van het transformatieplan dat ze eerder dit jaar aankondigde. Daarbij zouden over drie jaar 1.900 banen geschrapt worden.

'Geen concurrentie'

De Clerck benadrukt dat Proximus en KPN niet op dezelfde markt actief zijn, er dus geen concurrentieprobleem is en Leroy geen ontslag hoeft te nemen. In haar contract was een concurrentiebeding opgenomen, maar dat werd om die reden ook niet geactiveerd.

Alle bestuurders zouden naar verluidt willen dat de topvrouw aanblijft tot eind november. Als de regering echt wil dat Leroy vertrekt, kan ze de druk op haar bestuurders opvoeren om tot die beslissing over te gaan.

'Sociale onderhandelingen nu mogelijk nog harder'

De bonden reageren teleurgesteld op de overstap van Leroy. Vakbondsman Jean-Claude Philippon (VSOA) betreurt het vertrek, terwijl het bedrijf een zware herstructurering voor zich heeft.

Philippon: 'Jammer dat een CEO die een groot reorganisatieplan uitdoktert vertrekt voor het wordt toegepast. Wil ze de resultaten niet zien? Waarom vertrekt ze nu? Gelooft ze niet in dat plan? Of wil ze weg omdat ze beseft dat het niet goed is voor het bedrijf en zijn werknemers.'

'De onderhandelingen lopen nog waar we weten nu al dat we niet voor alle 1.900 mensen een oplossing zullen vinden. Er zullen ontslagen vallen. Hoeveel is nog niet in te schatten.’

‘Haar opvolger moet socialer zijn. De oplossing moet niet alleen goed zijn voor het bedrijf, maar ook voor de werknemers.’