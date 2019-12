Deel uw wifiwachtwoord nooit met vrienden

Een extra wifihotspot creëren

Olivier Bogaert, commissaris bij de Computer Crime Unit van de federale politie, stelt een alter natieve oplossing voor die erin bestaat thuis twee van elkaar gescheiden wifinetwerken te installeren door gebruik te maken van een tweede modem. Technisch volstaat het om de modem te verbinden met die van uw telecomoperator door middel van een RJ45-kabel (gebruikt voor ethernetverbindingen). Net zoals u uw modem verbindt met uw tv-decoder.

‘Het bijzondere aan die tweede modem is dat u de toegang veel nauwgezetter, verfijnder en gepersonaliseerder kunt regelen dan die van uw telecomprovider. In mijn geval betekent dat dat ik alle MAC-adressen van mijn slimme toestellen en voorwerpen overneem en ik in de instellingen van mijn tweede modem opgeef dat alleen die voorwerpen met mijn tweede netwerk verbinding mogen maken.’

Een MAC-adres (Media Access Control) is de fysieke identificatiecode die is opgeslagen in een netwerkkaart (zo’n kaart bevindt zich in elke computer en elk slim voorwerp). Het adres is uniek en heeft niets te maken met de Mac van Apple (dat de afkorting is van Macintosh).

Dankzij deze differentieerbare wifi kunt u het wachtwoord van de modem van uw telecomoperator delen met uw gasten zonder uw tweede netwerk in gevaar te brengen. Maar er is meer. ‘Wanneer u de MAC-adressen inbrengt, kunt u ook toegangstijden voor de verbinding instellen. Een nuttige functie als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw kinderen na 20 uur nog op de Playstation kunnen spelen.’