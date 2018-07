Deur open voor vierde mobiele speler, Proximus woedend

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) wil zo de concurrentie op de markt van mobiele telefonie aanzwengelen. Maar de vraag is of de voorwaarden aantrekkelijk genoeg zijn.

Krijgen de drie bestaande mobiele netwerkuitbaters Proximus, Telenet en Orange Belgium extra concurrentie? Die mogelijkheid is weer een stap dichterbij. De federale regering keurde bij het zomerakkoord ook de komst van een vierde netwerk voor mobiele telefonie goed.

In 2019 is er opnieuw een deel van het spectrum voor mobiele telefonie te veil. Begin juni lanceerde De Croo het voorstel om een deel van de te veilen frequenties voor te behouden voor een vierde speler. Geïnteresseerde partijen kunnen daar dan apart op bieden, los van de drie bestaande spelers, voor een theoretische minimumprijs van 115 miljoen euro.

Niel

De telecomwaakhond BIPT meldde eerder al dat het bij een marktbevraging concrete interesse had ontvangen van een niet nader genoemde partij. Die geïnteresseerde speler zou een ‘aangetoonde staat van dienst hebben in een grote, mature markt voor mobiele telefonie’. De federale regering stemt nu in met de optie om zo’n geïnteresseerde vierde speler te laten meebieden.

De hamvraag is nu of die geïnteresseerde partij, waarvan analisten speculeren dat het om de Franse telecommiljardair Xavier Niel gaat, effectief over de brug gaat komen. Daarbij is het cruciaal om de gestelde voorwaarden voor de nieuwkomer in de gaten te houden. Die kunnen bepalen of de intrede ook op lange termijn steek houdt.

Gunstig

De voorwaarden voor een nieuwkomer zijn sowieso gunstiger dan die voor bestaande partijen. Zo hoeft het netwerk dat de vierde speler uitbouwt niet meteen het hele grondgebied te dekken. Tegelijk kan de vierde speler al bij een dekking van 20 procent gebruik maken van de ‘nationale roaming’-akkoorden.

Dit zet onvermijdelijk de netwerkinvesteringen en tewerkstelling in de Belgische telecom onder druk. Proximus

Die laten een telecomspeler toe, om zelfs bij onvolledige dekking, klanten over heel België te bereiken. Pas later, na acht jaar, moet de nieuwe speler naar een dekking van 99,8 procent. In een eerste reactie noemt Proximus de voorwaarden ‘discriminatoir'. 'Dit zet onvermijdelijk de netwerkinvesteringen en tewerkstelling in de Belgische telecomsector onder druk.'

Roaming

Op het kabinet van De Croo is te horen dat de voorwaarden zodanig uitgewerkt zijn dat alleen een speler met een levensvatbare businesscase kan toetreden. ‘Speculanten’, die de frequenties zouden opkopen om ze later weer met winst te verkopen, worden zo geweerd.

Maar de vraag blijft of de geïnteresseerde speler effectief de sprong zal wagen. Het BIPT gaf al mee dat de geïnteresseerde partij het zeer belangrijk vond om onmiddellijk te kunnen beschikken over nationale roaming zonder eerst naar 20 procent dekking te moeten. Het is afwachten op de reactie van die geïnteresseerde speler nu daar geen oren naar is.

Als er een vierde speler komt, kan dat een schokgolf teweegbrengen. Internationaal onderzoek leert dat de prijzen bij de intrede van een nieuwe speler kunnen zaken met 8,6 procent. Maar de bestaande operatoren waarschuwen dat zo'n prijzenslag weegt op de marges, wat job- en kwaliteitsverlies kan betekenen. De technologiekoepel Agoria maakt gewag van 6.000 jobs die op de helling staan.