Duitse telco met Leterme in bestuur ziet koers imploderen

Integratie

Dat merk zag in augustus vorig jaar het levenslicht, als combinatie van de activiteiten van Tele Columbus, primacom en pepcom. TeleColumbus voorziet via PYUR voortaan 3,6 miljoen huishoudens van breedbanddiensten (internet, digitale tv en vaste telefonie) over glasvezel.

Telenet

De oud-premier is niet de enige Belg in de raad van bestuur. Voorzitter is Frank Donck, de voormalige voorzitter van Telenet die via familieholding 3D ook in een aantal Belgische bedrijven bestuurslid is. De Belgische connectie is deels het gevolg van de passage van Ronny Verhelst als CEO. Die verliet Tele Columbus begin dit jaar het bedrijf om 'persoonlijke redenen'.