Duitse telecomspelers bieden zichzelf arm aan 5G

Uw aandacht is misschien al een beetje verslapt, maar de Duitse spectrumveiling voor 5G (supersnel internet) loopt 28 dagen na de start op 19 maart nog altijd. En de factuur staat na 270 (!) biedrondes op 5,6 miljard euro, leert de jongste update van de Duitse waakhond Bundesnetzagentur.

Voor alle duidelijkheid: het is niet dat er eindeloos 'spectrumblokken' te geef zijn. Wel wisselen sommige blokken dagelijks van eigenaar.

Logischerwijs zijn beleggers beducht voor een biedoorlog die bij de deelnemende spelers de schuldenberg fors doet toenemen, zoals in Italië vorig jaar. Het is dan geen toeval dat 1&1 Drillisch , de vrij onbekende dochter van internetholding United Internet die als vierde speler die aan de veiling meedoet (naast Deutsche Telekom, Vodafone en Telefonica), het kneusje van de beurs van Frankfurt is.