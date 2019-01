Ericsson vervangt CEO van Belgische tak

Saskia Van Uffelen is niet langer CEO voor de vestiging van Ericsson in ons land. Dat schrijft de gespecialiseerde IT-site Computable en bevestigt het bedrijf aan De Tijd.

Volgens Van Uffelen wil de Zweedse leverancier van telecom- en netwerkapparatuur een meer technisch profiel aan het hoofd van zijn Belgische vestiging, bij voorkeur iemand uit de telecomwereld. 'Dit gaat zo in een groot bedrijf', stelt Van Uffelen in een korte reactie aan Computable. 'Aan de resultaten zal het niet gelegen hebben, die waren schitterend.'

Huawei

Van Uffelen was sinds april 2014 CEO bij Ericsson voor België en Luxemburg. Ze had daarvoor al een uitgebreide ervaring in de IT-wereld, bij onder meer Xerox, Hewlett-Packard en Bull. De overheid stelde haar in 2012 ook aan als Digital Champion voor België. Ze adviseert in die hoedanigheid de Europese Commissie over het digitale beleid. Ze heeft ook bestuurszitjes bij AXA, Elia en Bpost.