Franse ‘frisse wind' moet Proximus digitale omslag laten maken

Hij is amper 45 jaar, maar toch al een veteraan in de wereld van telecom, media en IT. De telecomoperator Proximus kiest met Guillaume Boutin voor een CEO die als geen ander weet welke uitdagingen het bedrijf boven het hoofd hangen. Zolang hij het hele bedrijf digitaal meekrijgt.

Er was na een woelige dag toch ruimte voor een komische noot op de persconferentie waar Proximus zijn nieuwe CEO voorstelde. De 45-jarige Guillaume Boutin heeft een verleden als basketbalspeler bij het Franse Tours, zo bleek. Iets wat Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck, die zelf ooit op hoog niveau baskette, ‘zeer kon appreciëren’.

Proximus brengt Boutin, na amper twee jaar als hoofd van de consumentendivisie van het bedrijf, als zijn belangrijkste speler tussen de lijnen. Het kiest zo voor een interne kandidaat, die het huis kent, als CEO. De andere interne topper, financieel directeur Sandrine Dufour, toonde geen interesse in de job.

Tolken

Toch is de keuze voor Boutin er ook een voor een frisse wind. Boutin maakte pas in 2017 de overstap van het Franse zakenleven naar Proximus. Er komt zo voor het eerst sinds Bessel Kok in 1995 weer een buitenlander aan het hoofd van het bedrijf dat nog altijd voor 53 procent in handen van de overheid is.

De Fransman Boutin toonde zich bewust van de taalgevoeligheid bij Proximus en koos ervoor zijn eigen voorstelling af te trappen in het Nederlands. Het waren een paar goed ingestudeerde zinnetjes, daarna ging het over naar het Frans. Op de achtergrond zaten tolken klaar. Boutin heeft daar grote schoenen te vullen: voorganger Leroy was perfect tweetalig.

Pil

Boutin heeft grotere zorgen dan Nederlands leren. De dag begon bij Proximus met protest van de twee grote vakbonden, de socialistische ACOD en het christendemocratische ACV, tegen het voorliggende sociaal plan. De Clerck zag zich, op weg naar de cruciale vergadering over het CEO-schap, de weg versperd door boze militanten.

Mensen die al eens met Boutin om de tafel zaten, noemen hem alvast een aimabele man

Boutin erft dat sociaal plan van zijn voorganger Dominique Leroy. De bittere pil is al wat verguld: er staan niet langer 1.900 jobs op de helling, maar 1.300. De bonden schoten het plan gisteren af in het paritair comité, maar de raad van bestuur zette het toch al voorzichtig in gang.

Het bedrijf begint te communiceren over het plan aan de medewerkers, maar houdt de gesprekken met de bonden over de invulling lopende. Boutin krijgt voortaan de leiding over die gesprekken. Het is afwachten hoe hij zich opstelt. Mensen die al eens met Boutin om de tafel zaten, noemen hem alvast een aimabele man.

Pickx

Bij Proximus had Boutin tot nu de leiding over de consumentendivisie, met klassieke producten zoals telefonie, breedbandinternet en digitale tv. Hij veroorzaakte er al een relletje. Proximus lanceerde deze zomer met Pickx een nieuwe tvinterface, die uitging van een thematisch aanbod voor de kijker in plaats van een aanbod ingedeeld per zender.

Voorzitter De Clerck roemde hem als een ‘jonge, creatieve en ambitieuze manager’, bronnen zeggen dat hij sinds zijn passage bij Canal+ ‘digitaal ademt’

Dat viel slecht bij de commerciële zenders, die er zelfs mee dreigden juridische stappen te ondernemen. Enkele maanden later is er nog altijd geen oplossing voor het sluimerende conflict. De Franse ‘inwijkeling’ bewijst zo de lokale gevoeligheden van de markt onvoldoende te kennen, merken critici op. ‘Hij belooft altijd een oplossing, maar die komt er nooit.’

Boutin bewijst met Pickx net voor een frisse wind te zorgen, merken anderen op. De Fransman was in zijn thuisland zowel actief in IT, telecom als media. Hij was meer dan tien jaar aan de slag bij SFR, de telecomoperator in handen van de Franse miljardair Patrick Drahi. Daar bekleedde hij zowel marketing- als financiële functies. In 2015 volgde de overstap naar het mediabedrijf Canal+.

Evenwicht

Die combinatie van functies maakt dat hij als geen ander snapt met welke uitdagingen een bedrijf als Proximus worstelt, klinkt het. ‘Je kan de controverse rond Pickx op twee manieren bekijken. Die veroorzaakt stress bij de betrokken bedrijven, maar dat betekent misschien net dat Boutin de juiste inschattingen maakt’, zegt een sectorkenner.