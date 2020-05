Hasseltse IT-groep Cegeka koopt zich weg naar 5G

Met de overname van het Waalse Gridmax heeft de Hasseltse IT-groep Cegeka vroeger dan verwacht al toegang tot de begeerde spectrumband voor het supersnel mobiel internet 5G.

In februari vorig jaar zagen de klassieke telecomoperatoren plots een concurrent aan de horizon opdoemen in de strijd om de radiofrequenties die gereserveerd zijn voor de uitrol van het supersnel mobiel internet 5G. De Hasseltse IT-dienstenleverancier Cegeka toonde toen, onder impuls van de nieuwe CEO Stijn Bijnens, interesse voor een deeltje van de bewuste 3,5 GHz-band.

Maandag forceerde Cegeka zich onverwacht al een toegang tot die spectrumband, zonder dat de klassieke operatoren al zover zijn. Het doet dat via de overname van de Waalse telecomoperator Gridmax, die focust op diensten aan bedrijven in een welomlijnd gebied onder de taalgrens.

Gridmax verwierf in augustus 2016 al twee kleine deeltjes op de 3,5 GHz-band (in totaal 40 MHz), nog voor Europa die bestempelde tot de geknipte band voor de uitrol van 5G. Voor de rest heeft alleen het Brugse Citymesh, dat private netwerken bouwt voor bedrijven, al plaats gekregen op de radioband.

Veiling

Met de overname snijdt Cegeka de klassieke telecomoperatoren toch enigszins de loef af. De veiling van de 5G-spectrumband is in ons land door politiek gekrakeel weliswaar uitgesteld tot 2021, maar de telecomwaakhond BIPT was van plan de rechten op het resterende deel van die band alvast tijdelijk toe te kennen voor tests.

Cegeka was ook daar kandidaat voor, samen met de drie klassieke telecomoperatoren en de Brugse beheerder van kritische netwerken Entropia. Die procedure is nog niet afgelopen, maar Cegeka neemt dus al voorsprong. Het mikt daarbij vooral op bedrijfsklanten, legt Herbert Vanhove, 5G-directeur bij Cegeka, uit.

In deze fase zijn de noden van de bedrijven zo groot dat we veel partnerschappen zullen moeten aangaan. Herbert Vanhove 5G-directeur Cegeka

Bedrijven willen dat de mobiele apparatuur op hun sites snel reageert op centrale commando's. Wifi is daarvoor een te zwak protocol en dus stellen telecomoperatoren voor om private 4G- en, in de toekomst, 5G-netwerken aan te leggen op industriële sites. Die zijn betrouwbaar en alleen voorbehouden aan de klant.

Met de overname koopt Cegeka ook de nodige expertise in. Het IT-bedrijf is nog geen telecomoperator, erkent Vanhove. 'Gridmax legde nu al private 4G-netwerken op lange afstanden aan, waardoor nutsbedrijven hun machines of apparatuur in het veld vanuit het hoofdkantoor kunnen aansturen, of omgekeerd.'

Industrie

Cegeka ziet nu al interesse uit verschillende sectoren. 'We krijgen uit alle sectoren vragen over de aanleg van private bedrijfsnetwerken. Maar drie torenen er bovenuit: de industrie met vooral maakbedrijven en autofabrikanten, de gezondheidszorg en de landbouw.'

Voor grootse 5G-manoeuvres is wel het nog te vroeg, nuanceert Vanhove. Daarvoor is het wachten op de uitrol van de 5G Standalone-standaard. Maar het Hasseltse bedrijf positioneert zich wel duidelijk voor het moment dat het tijdelijke spectrum en de standaard beschikbaar worden. Dat is respectievelijk nog voor de zomer en dit najaar.