Hinder door staking bij Proximus blijft beperkt

15 van de ongeveer 100 Proximus-winkels hielden door de werkonderbreking de deuren gesloten. Een honderdtal interventies bij klanten, op een totaal van 3.000, moesten verplaatst worden naar een latere datum. Bij het callcenter waren er niet specifiek langere wachttijden. 'Er belden wel minder mensen dan op een normale dag. Klanten waren mogelijk gewaarschuwd door berichten in de media over de staking', zo stelt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansebeke.

Naakte ontslagen

Donderdag zitten de bonden voor het eerst samen met de directie. Ze hopen dan alleszins meer details over het transformatieplan te krijgen. 'We willen weten waar het nu eigenlijk over gaat', aldus Coreman. 'Wat is het probleem met de transformatie die nu gaande is?' Alleen dan kan er naar oplossingen worden gezocht, klinkt het.