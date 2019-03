Huawei opent deuren van Brusselse cyberveiligheidshub

De Chinese leverancier van smartphones en netwerkapparatuur hoopt met een nieuwe stek in onze hoofdstad klaarheid te brengen over de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn apparatuur.

Zoals eerder aangekondigd , opende Huawei dinsdagochtend in de Europese wijk in Brussel zijn nieuwe 'Cyber Security Transparency Centre'.

Het evenement lokte meer dan 200 aanwezigen uit de industrie en de politiek, op een moment dat de Verenigde Staten de netwerk- en smartphoneleverancier in het vizier nemen. De Amerikaanse autoriteiten vrezen dat het Chinese regime spioneert via de apparatuur van Huawei.

Standaarden

Die vrees komt voort uit een mogelijke link tussen Huawei-oprichter Ren Zhengfei en het regime. Zhengfei was voor hij Huawei oprichtte officier in het Chinese Volksleger. Naast een ban op Huawei-producten vragen Amerikaanse autoriteiten ook de uitlevering van Meng Wanzhou, de financieel directeur van het bedrijf en dochter van Zhengfei.

In het centrum geeft Huawei een voorproefje van hoe het zijn producten beveiligt. Het is de bedoeling om er samen met spelers uit de industrie te komen tot 'good practices' of zelfs bepaalde standaarden rond cyberveiligheid.