Italiaanse telecomprijsbreker strikt miljoen klanten met stuntbod

De opmars van de Italiaanse prijsbreker Iliad Italia is relevant voor de discussie over een mogelijke vierde netwerkspeler in ons land. Iliad lokte op 50 dagen tijd een miljoen klanten met een spotgoedkoop mobiel abonnement.

30 gigabyte aan mobiele data en onbeperkt bellen en sms'en, voor amper 5,99 euro.

Met dat bijzonder attractieve aanbod wist de nieuwe Italiaanse telecomspeler Iliad Italia op amper vijftig dagen tijd een miljoen klanten te ronselen. Iliad lanceerde zich pas in mei op de Italiaanse markt, naast de drie bestaande netwerkspelers WIND, Telecom Italia en Vodafone.

Het aanbod was aanvankelijk beperkt tot een miljoen klanten. Maar in een persbericht maakt Iliad Italia, filiaal van de gelijknamige Franse prijsbreker, nu bekend dat het aanbod voor nog 200.000 extra klanten geldig is. De '#rivoluzioneiliad' blijft in Italiƫ dus nog even duren. Analisten schatten dat Iliad tegen eind dit jaar drie miljoen klanten kan lokken.

Aantrekkelijk

De Italiaanse situatie is bijzonder relevant voor de lopende telecomdiscussie in ons land. Telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) is voorstander van de intrede van een vierde netwerk voor mobiele telefonie. Hij wil bij de veiling van het spectrum voor mobiele telefonie volgend jaar een deel voorbehouden. Er zou al 'concrete interesse' zijn.

Het BIPT, de telecomwaakhond die kijkt naar de concurrentie op de markt, zag geen onoverkomelijke bezwaren voor zo'n vierde netwerk. In het rapport dat het BIPT afleverde voor de regering merkte de waakhond ook al op dat de lancering van Iliad gepaard ging met 'aanbiedingen die beduidend aantrekkelijker zijn dan diegene die al bestonden'.

Discount

De bestaande operatoren in ons land - Proximus, Telenet en Orange Belgium - zetten hun hakken in het zand tegen de komst van een vierde speler. De Italiaanse dynamiek geeft alvast een voorsmaakje van wat hen mogelijk te wachten staat. Zo lanceerde Vodafone in reactie op Iliad Italia het discountmerk 'Ho'. Dat geeft ook 30 gigabyte aan data, maar voor 6,99 euro.