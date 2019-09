KPN-voorzitter Duco Sickinghe: 'De verloning van onze CEO kent niet de beperkingen van in België'

De stoel van CEO was al even vacant na het snelle vertrek van Leroys voorganger. 'Ze is erg allround', zegt KPN-voorzitter Duco Sickinghe (ex-Telenet) in een gesprek met De Tijd.

Sinds wanneer staat Leroy op jullie radar?

‘We stelden nadat Maximo Ibarra zijn afscheid aankondigde een profielschets op, op basis van de input van alle geledingen van het bedrijf. Leroy heeft de nodige ervaring aan het hoofd van een telecomoperator. Bij Proximus is ze begonnen met de uitrol van glasvezel, ook bij ons een belangrijk thema, en kondigde ze een digitaal transformatieplan aan. Ze heeft kennis van de industrie, maar is ook erg allround: ze zit bijvoorbeeld ook in de raad van bestuur van Ahold Delhaize.’

Leroy sloeg bij Proximus aan het saneren. Moet ze dat bij jullie ook doen?

‘Bij KPN hebben herstructureringen de afgelopen jaren al hun beslag gekend, in verschillende afdelingen. We zijn op sociaal vlak een voorloper. Maar er is wel nog werk te doen in de toepassing van allerlei digitale technologieën, zowel bij de interne processen als in het contact met de klant.’

Nederland kent net zoals België vertraging in de uitrol van 5G. Zal Leroy de politiek moeten masseren om tot een oplossing te komen?

‘In Nederland is er, in tegenstelling tot in België, wel consensus in het dossier rond 5G. Het klopt dat een satellietstation van de Nederlandse inlichtingendiensten de 3,5 Ghz-frequentieband, die nodig is voor 5G, voorlopig nog bezet houdt. Maar de politiek is wel actief op zoek naar oplossingen daarrond.’

In hoeverre is dit een loonkwestie? Leroy kan zich financieel verbeteren.

‘De verloning van een CEO van KPN kent inderdaad niet de beperkingen zoals jullie die in België kennen. Maar het loonpakket van Leroy zal passen in de loonschaal van KPN.’

U hebt als oud-CEO van Telenet ook een link met de Belgische telecom. Al boze berichten gehad uit België?