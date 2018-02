KU Leuven en Telenet voeren Kotnet af

Kotnet, het aparte internetaanbod van Telenet voor KU Leuven-studenten, houdt op te bestaan. De nood aan grote investeringen is de boosdoener.

Iedereen die in de afgelopen twintig jaar aan de KU Leuven studeerde, herinnert zich waarschijnlijk Kotnet. Na een proefproject in 1997 rolde de KU Leuven in 1998 goedkoop internet via een kabelmodem uit over de hele Leuvense binnenstad, Heverlee en Kessel-Lo.

De KU Leuven en Telenet, de operator die dat goedkope internet voor studenten jarenlang aanbood, zetten Kotnet nu stop. Beide partijen zijn het erover eens dat Kotnet te veel investeringen vereist om het overeind te houden. 'Kotnet zit anders ineen dan ons reguliere netwerk', legt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts uit. 'Het laatste stukje van het netwerk loopt langs de KU Leuven.' Telenet investeert met de Grote Netwerf fors in zijn eigen netwerk, Kotnet zou moeten volgen.

22 euro Iets meer betalen Een individuele student betaalt vanaf oktober 22 euro per maand voor 150 GB downloadvolume. Tot nu betaalde die 199 euro per academiejaar.

Het houdt geen steek die aparte structuur overeind te houden, is de redenering. Voor een 30.000-tal studenten, op een 6.000-tal modems, was er nu een heel aparte manier van opereren. Bij problemen moesten Kotnet-klanten de KU Leuven en niet Telenet contacteren.

Kortingen

De huidige Kotnet-producten blijven in werking tot 1 oktober 2018, grofweg de start van het nieuwe academiejaar. Maar vanaf dan zal Telenet - net zoals andere operatoren tot nu toe - een apart goedkoop aanbod op de Leuvense student loslaten. Dat gebeurt vanaf eind maart.

Concreet zal Telenet kortingen aanbieden op zijn internetproducten Basic Internet, Internet 200 en Business Fibernet 200. De eerste twee richten zich op individuele studenten. Basic Internet is goed voor 150 GB downloadvolume en kost 22 euro in plaats van 27,8 euro. Het ongelimiteerde Internet 200 kost 45 euro in plaats van 73,5 euro. Business Fibernet 200 is voor kotbazen, met 3 TB, en zal 40 euro in plaats van 51 euro kosten.

Draad

Ter vergelijking: het individuele Kotnet was nu goed voor 80 GB downloadvolume en kostte 199 euro per academiejaar. Kotnet Collectief, de oplossing voor 2 tot 16 gebruikers, kostte 349 euro per academiejaar. Een individuele student die tien maanden op kot zit, zal dus licht meer moeten neertellen, maar krijgt wel fors meer downloadvolume.