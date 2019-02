Kans gering op akkoord rond veiling supersnel internet

De verschillende overheden van dit land buigen zich woensdagochtend over de veiling van radiofrequenties voor 5G. Maar de kans op een akkoord is klein. Struikelblok is de verdeling van de inkomsten.

Het Overlegcomité, het orgaan waarin de federale overheid en de deelstaten beleid op elkaar afstemmen, buigt zich woensdagochtend over de veiling van de benodigde radiofrequenties voor 5G. Dat is de volgende generatie mobiel internet, die op de piek 200 keer sneller is dan zijn voorganger 4G.

Maar aan de vooravond van het overleg zien bronnen weinig kansen op een politiek akkoord. Zowel op Vlaams als federaal niveau is te horen dat de verdeling van de inkomsten uit de veiling het grootste struikelblok is. Volgens ramingen verdient de overheid 680 miljoen euro aan de veiling van de frequenties.

Inkomsten

Van oudsher is de verdeling van de inkomsten 80-20 tussen het federale niveau en de deelstaten. De deelstaten dringen evenwel aan op een groter deel van de koek. Zij redeneren dat mensen dankzij mobiel internet steeds meer media consumeren. Media is een bevoegdheid van de deelstaten.

680m De overheid haalt volgens ramingen 680 miljoen uit de veiling.

Als een politiek akkoord uitblijft, raken de nodige aanpassingen aan de telecomwet niet meer tijdig door het parlement voor de verkiezingen. Met verkiezingen en een regeringsformatie in aantocht, kan de veiling nog even op zich laten wachten. Het levert ons land een competitief nadeel op in de race naar 5G.