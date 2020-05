Leroy in verdenking gesteld in voorkenniszaak

Leroy is in verdenking gesteld in een zaak van voorkennis.

De advocaat van voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy kondigt aan dat ze in verdenking is gesteld rond mogelijke misbruik van voorkennis bij het verhandelen van aandelen.

Begin september vorig jaar kondigde toenmalig Proximus-CEO Dominique Leroy aan dat ze de overstap maakte naar de Nederlandse telecomoperator KPN. Die transfer sprong af nadat het gerecht een onderzoek opende naar een aandelentransactie van Leroy op 1 augustus.

Leroy verkocht toen een pakket Proximusaandelen en streek daarbij 285.342 euro op. Iets meer dan een maand later, op vijf september, raakte haar overstap naar KPN bekend. Het aandeel zakte in reactie daarop ruim twee procent. De sleutelvraag is of Leroy op 1 augustus al wist of ze zou overstappen.

Als dat het geval is, zou dat gaan om misbruik van voorkennis bij het verhandelen van aandelen. Daarvoor is ze nu effectief in verdenking gesteld, meldt de advocaat van Leroy, Jean-Pierre Buyle, aan Belga. De onderzoeksrechter heeft haar in verdenking gesteld, het parket moet nu beslissen om over te gaan tot vervolging.

Beperkt

Leroy zelf blijft er evenwel bij dat ze nog niet aan het onderhandelen was met KPN op het moment van de aandelenverkoop. 'Op het moment van de verkoop was ze nog niet aan het onderhandelen met KPN maar was ze in discussie met Proximus over de verlening van haar contract.'

Het voordeel dat Leroy zou gepuurd hebben uit een mogelijke misbruik van voorkennis, is beperkt: 5.962 euro. Daartegenover staat een mogelijke straf van een maand tot vier jaar gevangenisstraf en een boete tot 80.000 euro, boven op de terugbetaling van maximaal het drievoud van het vermogensvoordeel.

Privézaak

Sinds haar vertrek bij de telecomgroep vorig jaar nam Leroy twee nieuwe opdrachten op. In november werd ze adviseur (senior advisor) bij de consultant Bain en eind april kreeg ze een gelijkaardige rol bij Ergon, het durffonds dat gelinkt is aan de familie Frère. Behalve die twee adviserende functies is Leroy ook nog bestuurder bij de supermarktgroep Ahold Delhaize en bij de Franse bouwmaterialengroep Saint-Gobain.

Proximus geeft in een korte reactie aan niet te zullen reageren op de inverdenkingstelling. Het betreft een 'privézaak', klinkt het bij het bedrijf. In opvolging van Dominique Leroy trad in november vorig jaar Guillaume Boutin aan als CEO.