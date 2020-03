Lockdown kluistert Belg aan eigen gemeente

Het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente is vergeleken met begin deze maand met meer dan de helft gedaald.

De Belg blijft als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, en de quarantainemaatregelen in reactie daarop, noodgedwongen onder de eigen kerktoren. Dat concludeert het datateam dat de federale overheid anderhalve week geleden in de steigers zette.

Het team, onder leiding van techondernemers Sebastien Deletaille en Frederic Pivetta, ging aan de slag met geanonimiseerde telecomdata van de drie grote operatoren: Proximus, Telenet en Orange Belgium. Het gaat om locatiedata op niveau van de gemeente.

Minder vaak

Onze smartphones maken nu en dan contact met antennes van de telecomoperatoren, waardoor die kunnen weten in welke gemeente we ons bevinden. De nu gebruikte data zijn niet terug te leiden tot individuen, ze worden alleen bestudeerd op niveau van de bredere populatie.

-95 procent Lange afstand Het aantal verplaatsingen op lange afstand, meer dan 40 km, is bijna volledig weggevallen.

Daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal verplaatsingen van de Belg buiten de eigen gemeente met meer dan de helft gedaald (-54 procent) is tegenover de week van 2 maart. Dat is de beste vergelijkingsdatum, omdat het de eerste werkweek na de krokusvakantie was en de laatste zonder maatregelen.

De gemiddelde Belg verplaatst zich nu nog maar één keer per dag buiten de eigen gemeente. We zitten daarmee zelfs onder het verplaatsingsgedrag op normale luwe momenten, licht Deletaille toe. 'Het verplaatsingsgedrag ligt duidelijk lager dan een gemiddelde zondag.'

Minder ver

Als de Belg zich dan toch verplaatst, is dat ook beduidend minder ver. De verplaatsingen op lange afstand, waarvoor je meer dan 40 kilometer moet rijden, zijn bijna weggevallen: -95 procent. Middellange verplaatsingen vallen ook drastisch terug (-60 procent), korte verplaatsingen blijven logischerwijs beter overeind (-34 procent).

Minder tijd op de baan betekent logischerwijs meer 'in ons kot'. De Belg verbleef in de periode van 23 tot 25 maart gemiddeld tachtig procent van de uren tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds in de eigen thuisgemeente. Begin deze maand was dat nog maar 65 procent. Het vele thuiswerk speelt daar zijn rol.