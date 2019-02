Merkel stelt voorwaarden aan Huawei

In Duitsland woedt, zoals in andere landen, het debat rond Huawei, de Chinese leverancier van netwerktechnologie en smartphones. De Verenigde Staten roepen Westerse bondgenoten op om apparatuur van Huawei te bannen, zeker in aanloop naar de uitrol van 5G, het supersnelle mobiel internet.

Ook Duits bondskanselier Angela Merkel laat van zich horen in het debat. Ze vraagt 'garanties' dat Chinese bedrijven niet zomaar data overdragen aan de Chinese overheid, stelt ze. Daarover is overleg met de Chinese overheid nodig.

Het debat of Huawei aan de 5G-veiling mag deelnemen, loopt nog, en maakt volgens Merkel ook deel uit van het overleg met Washington. In december had de Duitse waakhond rond cybercriminaliteit nog zijn scepsis uitgedrukt over een boycot van Huawei.