Mobile Vikings spoelt rotjaar door met scherpgeprijsd data-aanbod

Telecomoperator Mobile Vikings lanceert een aanbod met ongelimiteerde mobiele data, aan een merkelijk lagere prijs dan de concurrentie. Het probeert zo het sentiment rond het merk te keren.

Mobile Vikings, het mobiele telefonie-merk van VTM-moeder Medialaan, komt vandaag op de proppen met een abonnement met een ongelimiteerd mobiel dataverbruik. Het volgt daarmee de drie grote telecomspelers - Proximus, Telenet en Orange Belgium - die dat eerder lanceerden.

'Ongelimiteerd' is weliswaar relatief. Met 'DA DA TA' kan je 20 gigabyte lang mobiel zonder limieten surfen. Daarna verlaagt de snelheid van het mobiel internet naar smalband (512 kilobyte per seconde). Het is een techniek die ook de andere spelers toepassen. Ze willen vermijden dat valsspelers absurd veel gaan downloaden.

Prijskaartje

Het verrast wel met het prijskaartje. Voor 'DA DA TA' vraag het 29 euro per maand. Mobile Vikings duikt daarmee meer dan een kwart onder de prijs van de andere spelers. De prijzen van de 'grote 3' variëren tussen 40 en 43 euro. Klanten die nu boven 29 euro zitten, zet Mobile Vikings automatisch terug naar 29 euro.

-25 % Korting Met een prijs van 29 euro per maand, duikt Mobile Vikings meer dan een kwart onder die van de concurrenten.

'Mobile Vikings is destijds ontstaan als luis in de pels van de Belgische telecomsector', zo legt Bart De Groote, de directeur van telecommerken Mobile Vikings en Jim Mobile, de positionering uit. 'We willen ons met dit aanbod terug op de markt zetten als uitdager.'

De scherpe korting is mogelijk dankzij de overstap van Mobile Vikings naar het Orange-netwerk. Mobile Vikings huurt daar als 'virtuele operator' capaciteit. 'We konden gunstigere commerciële condities bedingen dan we bij BASE (dochter van Telenet, red.) kregen', stelt De Groote. Mobile Vikings claimt dat het zijn broek niet scheurt aan de korting. 'We behouden een gezonde marge.'

Klachten

De overstap van het BASE- naar het Orange-netwerk verliep niet rimpelloos. Veel 'Vikingen' kloegen in 2018 steen en been over de technische problemen en een moeilijk bereikbare klantendienst. Het aantal klachten bij de Ombudsdienst voor Telecom over Mobile Vikings steeg van 91 in 2017 naar een kleine 300 in 2018.