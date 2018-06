Mogelijk gegevens van 15.000 Orange-klanten gelekt

De inbraak liep via een testserver. Iemand verschafte zich daar zonder toelating toegang toe. Volgens interne analyses ligt de oorzaak bij een menselijke fout bij een onderaannemer van Orange Belgium.

Sinds de invoering van de Europese databeschermingsregels (GDPR) op 25 mei zijn er nieuwe regels in het geval van een datalek. Die moeten binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit gemeld worden. Orange Belgium zegt dat te hebben gedaan, zonder te specificeren in welke tijdspanne. Er is ook klacht ingediend.