Nederlandse beleggerskoepel vraagt uitstel benoeming Leroy

Paul Koster, de directeur van de Nederlandse beleggersfederatie VEB, roept KPN op om de buitengewone algemene vergadering waarop de benoeming van Leroy voorligt, uit te stellen.

De huiszoekingen in het bureau en de woning van Dominique Leroy donderdagochtend in het kader van een onderzoek naar misbruik van voorkennis krijgen weerklank in Nederland. Leroy moet er op 1 december haar taak als CEO van KPN aanvatten.

KPN plande een buitengewone algemene vergadering op 28 oktober waarop het de beoogde benoeming van Leroy voorlegt aan haar aandeelhouders. De Nederlandse beleggersfederatie VEB roept nu op die uit te stellen.

'Ze moeten die uitstellen tot er volledige duidelijkheid is over het onderzoek', zegt VEB-directeur Paul Koster. 'Het is van belang dat de nieuwe CEO, na het onverwachte vertrek van de vorige, niet afgeleid raakt door juridische bijkomstigheden.'

De VEB toonde zich eerder al kritisch over de aandelenverkoop van Leroy, een maand voor ze Proximus verliet. Ze had 'rekening moeten houden met de perceptie', klonk het toen. Ook Nederlandse kenners over de wetgeving van voorkennis toonden zich toen niet mals.

KPN zegt in een reactie 'kennis te hebben genomen' van de vraag van de VEB. Het beklemtoont wel dat de benoeming van Leroy er niet ter stemming voorligt. De raad van bestuur legt er de benoeming van Leroy er gewoon voor aan de aandeelhouders.