Netflix rijdt Telenet klem

Alarm bij Telenet, het mekka voor veelkijkers. De concurrentie van onder meer streamingdienst Netflix doet klanten afhaken. Zelfs in die mate dat de klassieke prijsverhoging achterwege blijft.

Het is Telenet-klanten vast opgevallen. Er is dit voorjaar geen mailtje met een aankondiging tot prijsverhoging in de mailbox gearriveerd. Dat is nochtans een klassieker bij het bedrijf. Maar de prijsverhoging is er niet en er zijn voorlopig ook geen concrete plannen voor, zo bevestigt het bedrijf.

De keuze laat zicht voelen in de kwartaalresultaten die het bedrijf presenteerde. In principe lag de omzetstijging met een procent in lijn met wat het bedrijf zich permitteert. Over het hele jaar mikt Telenet op een vlakke omzetevolutie. Maar de cijfers gingen wel onder de lat van analisten.

En het rapport legde bloot dat de prijsverhoging uitblijft met een reden, en dat die niet al te prettig is. Tv-, internet- en telefonieklanten haken sneller af. Het verloop loopt bij de drie divisies op jaarbasis op. Bij de kabeltelevisieklanten van 9,7 naar 9,8 procent, bij internetklanten van 9,1 naar 9,7 procent. Vaste telefonie is in deze tijden minder van tel.

Slag leveren

Telenet verstopt niet dat het te lijden heeft onder zware concurrentie. Wie in het rapport zocht op het woord ‘competitie’ kreeg 15 resultaten. ‘Concurrentie’ gaf nog eens 7 hits. Beide woorden gingen bijna altijd samen met ‘fel’ of ‘sterk’.

Vooral in het tv-segment moet Telenet zwaar slag leveren. In het eerste kwartaal gingen er 19.200 kabelklanten verloren. Door de overname van SFR Belux toonde zich dat niet in de uiteindelijke cijfers. Maar de operator kon niet te ontkennen dat het aantal kabelklanten onder druk staat. Meer dan vorige kwartalen en meer dan analisten verwacht hadden.

Netflix

De zware concurrentie in het tv-segment komt uit verschillende hoeken. Enerzijds moest Telenet zijn kabel openstellen, zodat Orange Belgium een tv-aanbod kon lanceren. Het was voor het kleinere broertje van het Vlaamse telecomlandschap ook de weg naar een ‘triple play’-aanbod: tv, internet en telefonie.

Telenet erkent dat Netflix een impact heeft op zijn klantenbestand, vooral dan onder jongeren.

Door zulke triple play-abonnementen bindt een telecomoperator klanten gemakkelijker aan zich. Dat is een positieve evolutie voor de nieuwkomer, maar kan verloop aanwakkeren bij de bestaande spelers. Orange adverteerde voorbije kwartaal hevig, met volledige krantenpagina’s advertenties. ‘Het zet mensen aan om te vergelijken, waardoor ze eventueel overstappen’, bevestigt Telenet.

Maar meer nog dan de binnenlandse concurrentie, spreken internationale platforms tot de verbeelding. Online streamdienst Netflix kondigde vorige week aan dat het wereldwijd al 125 miljoen gebruikers heeft. Het investeert ook een miljard dollar in Europese lokale producties. Kaskrakers van Vlaamse makelijk zoals Code 37 en Beau Sejour zijn er nu al te herbekijken.

Decoder

Telenet erkent dat zoiets een impact heeft op zijn klantenbestand, vooral dan onder jongeren. Het begint daarom in Mechelen te dagen dat Netflix mee in de Telenet-ervaring, en dus op de decoder, vervat moet zitten. Het bedrijf begint deze zomer tests met een nieuwe decoder, waarop ook de Netflixapp geïnstalleerd staat. Nog voor het einde van die jaar moet die breed uitgerold worden.

Maar het is maar de vraag of Telenet niet te laat komt in het omarmen van de vijand. Proximus integreerde Netflix al eind 2014 in zijn tv-aanbod, via Proximus TV. De telecomoperator kreeg daar recent een bloemetje voor toegeworpen door Netflix, in hun kwartaalrapport. De bundel die Proximus en Netflix samen aanbieden, is goed voor de business, stelt de streamdienst.

Porter gaat dat initiatief nu volgen, bijna twee jaar nadat hij het voor het eerst aankondigde. Het heeft als voordeel dat de comakijker, die bij Play More al een degelijk aanbod series krijgt, niet meer zijn decoder hoeft af te zetten als hij even naar Netflix wil schakelen. Bovendien vergroot de keuze zo alweer een beetje, wat de prijskritische consument milder kan stemmen.

Behoedzaam

Toch wordt het voor Telenet de komende maanden en kwartalen erg behoedzaam manoeuvreren. Het bedrijf erkent zelf dat door de toenemende concurrentie op de tv-markt, het verloop van kabelklanten zal blijven doorgaan. In die ‘intens competitieve’ markt een prijsverhoging doorvoeren, is daarom niet aan de orde.

De vraag is dan maar of Telenet zijn prognoses voor dit jaar zal halen. Die gaan uit van een vlakke omzetevolutie en een toename van de aangepaste ruime bedrijfswinst met 7 à 8 procent. Een van de architecten van dat plan, CFO Birgit Conix, verlaat eind juni het bedrijf. Zij wordt CFO bij de reisgigant TUI.