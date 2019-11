Nieuwe Proximus-CEO begint in woelig klimaat

De raad van bestuur van de telecomoperator hees de baas van de consumentendivisie van het bedrijf gisteren op het schild als opvolger van Dominique Leroy. Zij vertrok begin september, tijdelijk CEO Sandrine Dufour was geen kandidaat-topvrouw en neemt haar taken als financieel directeur weer op.

Boutin begint maandag aan een aartsmoeilijke opdracht bij de telecomoperator. Hij moet het sociaal plan, dat Leroy in januari aankondigde, afronden. Dat plan zet 1.300 banen op de helling, bleek gisteren. Dat is gevoelig minder dan 1.900, zoals begin 2019 aangekondigd.

Sereniteit

De vakbonden schoten het sociaal plan gisteren af in het paritair comité. Twee van de drie bonden, de socialistische ACOD en het christendemocratische ACV, zijn tegen en voerden ’s ochtends actie aan de hoofdingang. Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck zag zich even de ingang versperd.

Proximus gaat het transformatieplan toch al in gang zetten, kondigde het ’s avonds aan. Het bedrijf doet dat om een einde te maken aan de onzekerheid. Werknemers krijgen vanaf nu informatie over wat het plan voor hen betekent. ‘Het is nodig terug te keren naar sereniteit na een periode van onzekerheid’, zei Boutin.

Vuurproef

De bonden reageren teleurgesteld op de aanpak van Proximus. ‘Het bedrijf geeft een heel slecht signaal. Ze hebben het niet begrepen’, reageerde Bart Neyens van de ACOD. In Wallonië zijn er vandaag bijna zeker acties. Of dat in Vlaanderen ook het geval is, valt af te wachten.