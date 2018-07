Orange Belgium-CEO: 'Geen commerciële logica voor vierde netwerk'

Michael Trabbia, CEO van mobiele netwerkoperator Orange Belgium, vraagt de regering om niet te lang te treuzelen met een beslissing over het vierde netwerk.

Het BIPT, in ons land bevoegd voor de concurrentie op de telecommarkt, leverde donderdagavond zijn rapport af over de mogelijke intrede van een vierde mobiel netwerk. Het BIPT ziet geen onoverkomelijke bezwaren, wat telecomminister De Croo sterkt in zijn plannen om spectrum te reserveren voor zo'n vierde operator.

Agoria ging in het verweer, met de stelling dat zo'n vierde speler kan leiden tot job- en kwaliteitsverlies. In een gesprek met De Tijd zegt Michael Trabbia, CEO van uitdager Orange Belgium, geen commerciële logica te zien voor zo'n vierde netwerk

Wat vindt u van het rapport van het BIPT?

Het rapport bevestigt in mijn ogen vooral dat er al voldoende concurrentie is op de markt van mobiele telefonie. De prijzen gaan al naar beneden en nog dit jaar hebben we enkele agressieve promo’s in de markt gezet. Er is al een competitieve dynamiek.

U bent challenger op de markt. Vreest u de intrede van een andere uitdager?

Ik ben niet bang. Er is geen commerciële logica voor een vierde netwerk. Er is sprake van een grote Europese naam, wat grote verwachtingen creëert. Maar heeft die al van zich laten horen? Neen. Omdat er geen commerciële logica is.

Verwacht u een snelle beslissing?