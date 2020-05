Orange Belgium-CEO: 'Telecomklant is de verliezer'

Woensdagavond volgde het orgelpunt van een al twee jaar lopende discussie over de groothandelstarieven. Dat is de bijdrage die operatoren zonder netwerk, zoals Orange Belgium, moeten betalen aan operatoren met, zoals Telenet. De nieuwe tarieven dalen tegenover het vorige model, maar Michael Trabbia, CEO van Orange Belgium, reageert in een gesprek met De Tijd toch ontgoocheld.

Trabbia herhaalt in het gesprek dat prijsverhogingen vanaf volgend jaar niet uit te sluiten zijn. 'Hoewel ik deze beslissing respecteer, heeft ze een invloed op onze marketingpolitiek. We zullen onze plannen voor een mogelijke lancering van een pakket met alleen breedbandinternet moeten herdenken.' Ook een optie voor internet aan 400 Mbps zal duurder in de markt gezet worden, aan 15 in plaats van 10 euro.