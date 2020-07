Orange Belgium-CEO zwaait af met LOVE als winstmotor

Een neveneffect van die nieuwe boekhoudregel is dat de ebitda minder dan ooit een goede graadmeter is van de cashgeneratie van een bedrijf, omdat die geen rekening houdt met de rentelasten verbonden aan de operationele lease. Dat lost Orange Belgium op met de toevoeging 'aL'.

Een belangrijke factor is - uiteraard - de pandemie. Die hakte zwaar in op de telecomdiensten die Belgen liever in een winkel dan online regelen. De verkoop van mobieltjes bijvoorbeeld tuimelde 22 procent tot 23,4 miljoen euro. Maar op die verkopen verdient een telecomoperator als loutere doorverkoper sowieso weinig, dus was er weinig impact op de winst.