Orange Belgium viseert bundelmarkt

Het voorstel van de telecomwaakhond voor meer concurrentie valt goed bij Orange Belgium. Het bedrijf plant een aanbod met alleen internet, en misschien ook internet plus tv.

Het aandeel van de telecomoperator Orange Belgium ging dinsdag alweer fluks hoger. Het bedrijf heeft de wind in de zeilen na een gunstig rapport van de telecomwaakhond BIPT vrijdag nabeurs. Die stelde voor de groothandelstarieven, die Orange aan Telenet moet betalen voor het gebruik van het netwerk, gevoelig te verlagen.

De nieuw voorgestelde prijzen zetten Orange Belgium op het pad naar winstgevendheid, geeft CEO Michaël Trabbia aan in een reactie aan De Tijd. Tegelijk ziet hij ruimte voor ontbundeling. De telecommarkt is nu beheerst door bundels, zoals ‘triple-play’ (digitale tv, internet en vaste telefonie) en ‘quad-play’ (triple-play plus mobiele telefonie).