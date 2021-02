Orange splitst 25.000 zendmasten af

Wat het brede publiek verfoeit, is bij beleggers waardevoller dan goud: zendmasten.

Het zal de morrende aandeelhouders van Orange Belgium ongetwijfeld nog meer op ideeën brengen: Orange , de Franse moeder van de nummer drie van de Belgische telecom, gaat zijn zendmasten afsplitsen in de vennootschap Totem .

Het gaat om ruim 25.000 sites in Frankrijk en Spanje. Ook in andere landen 'onderzoekt' Orange de mogelijkheid om de zendmasten in Totem onder te brengen, om de 'Europese voetafdruk' te vergroten. Koren op de molen van beleggers die vinden dat het Orange-bod op de Belgische dochter de zendmasten van Orange Belgium niet naar waarde schat.