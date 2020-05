Parket moet beslissen over vervolging Leroy

Voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van mogelijk misbruik van voorkennis bij een aandelenverkoop. Leroy houdt haar onschuld staande.

Bijna acht maanden na de start van het gerechtelijk onderzoek besloot de onderzoeksrechter woensdagavond om voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy in verdenking te stellen in de lopende voorkenniszaak tegen haar. Die draait rond een omstreden aandelenverkoop op 1 augustus vorig jaar. De affaire kostte Leroy eerder een overstap naar de Nederlandse telecomoperator KPN.

Leroy verkocht toen een pakket Proximus-aandelen en streek 285.342 euro op. Op het moment van de verkoop plaatste niemand daar vraagtekens bij. Maar iets meer dan een maand later, op 5 september, kondigde KPN aan dat Leroy de nieuwe CEO werd. Het aandeel van Proximus zakte in reactie op het nieuws van het vertrek van Leroy ruim 2 procent.

Aanwijzingen

De aandelenverkoop kwam bijna meteen na de aankondiging van haar vertrek in de schijnwerpers. Zeker in Nederland, waar mogelijk misbruik van voorkennis bij een aandelentransactie zeer gevoelig ligt. Maar ook het gerecht in ons land ging achter de zaak aan. Er volgden huiszoekingen bij Leroy thuis en in de Proximus-torens, op de voorlaatste dag van Leroy bij Proximus.

Op misbruik van voorkennis staat een straf van een maand tot vier jaar gevangenisstraf en een boete tot 80.000 euro.

KPN trok de benoeming van Leroy in, Proximus stelde Guillaume Boutin aan als opvolger. Sindsdien dook de zaak onder de waterlijn. De onderzoeksrechter stelt nu dat er aanwijzingen zijn van een mogelijk misbruik van voorkennis bij de bewuste aandelenverkoop, deelde de advocaat van Leroy, Jean-Pierre Buyle, woensdag mee in een verklaring aan het persagentschap Belga.

Het onderzoek is daarmee afgerond, de bal ligt nu in het kamp van het parket van Brussel. Dat moet oordelen of het Leroy wil vervolgen. Op misbruik van voorkennis staat een straf van een maand tot vier jaar gevangenisstraf en een boete tot 80.000 euro. Daarbovenop komt een boete van maximaal het drievoud van het vermogensvoordeel. Dat voordeel is beperkt: 5.962 euro.

Gesprekken

Leroy houdt bij monde van haar advocaat haar onschuld staande. Leroy zei meteen na de aankondiging van haar vertrek al dat ze op 1 augustus in bespreking was met Proximus over de hernieuwing van haar contract, maar dat ze ook 'gesprekken' voerde met verschillende externe partijen, zoals KPN. Ze had 'nog niet besloten Proximus te verlaten.'

Haar advocaat preciseerde die communicatie woensdagavond enigszins: Leroy had op het moment van de aandelenverkoop geen 'onderhandelingen' lopen met KPN en was in discussie met Proximus over de verlenging van haar contract. Over de nuance tussen 'gesprekken' en 'onderhandelingen' viel Buyle niet meer te bereiken.

Privézaak

Sinds haar vertrek bij Proximus nam Leroy twee nieuwe opdrachten op. In november werd ze adviseur bij de consultant Bain en eind april kreeg ze een gelijkaardige rol bij Ergon, het durffonds van de familie Frère. Behalve die twee adviserende functies is Leroy ook nog bestuurder bij de supermarktgroep Ahold Delhaize en bij de Franse bouwmaterialengroep Saint-Gobain.