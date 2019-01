'Personeel moet goesting hebben zich bij te scholen'

Proximus moet zich aanpassen aan de digitale realiteit, oordeelt CEO Dominique Leroy na een woelige week. 'Als het personeel zich wil omscholen, hoeven 1.900 ontslagen niet.' Toch sluit ze naakte ontslagen, noch brugpensioen uit.

Het was een marathonweek, waarschuwt een woordvoerder van Proximus op weg naar het interview. Een lek op dinsdag nam de raad van bestuur, die bijeenzat over een drastisch driejarenplan met banenverlies, in snelheid. Twee dagen, en een onderhoud met premier Charles Michel en de vakbonden later, kan CEO Dominique Leroy eindelijk tekst en uitleg geven over waarom ze 1.900 mensen laat afvloeien, maar tegelijk 1.250 IT-profielen aanwerft.

Bij Proximus vertrokken afgelopen jaren al gestaag 58- en 60-plussers. Tegelijk namen jullie IT-bedrijven over. Is dit een versnelling van het huidige plan?

Dominique Leroy: 'We versnellen door wat we zien op de markt. Bedrijven voelen dat ze moeten digitaliseren en vragen ons hen te helpen met de toegang tot allerlei diensten. Daarom moeten we zelf sneller transformeren. Daar heb je digitale profielen voor nodig, mensen die overweg kunnen met software en apps. Dat betekent ook dat je aantal taken zult moeten automatiseren. We transformeren van een bedrijf gericht op connectiviteit, naar een digitaal bedrijf.'

Kan u die digitale profielen niet halen uit de groep van 1.900 jobs die sneuvelt?

Leroy: We gaan dat zeker proberen. We verdubbelen ons budget voor bijscholingen. Nu boden we 200.000 uur aan bijscholingen aan, dat gaat naar 400.000. Maar mensen moeten ook goesting hebben, ze moeten willen bijscholen. Deze aankondiging gaat gepaard met de nodige emoties. Ik hoop dat mensen nu denken: ik heb me nog niet omgeschoold, ik ga de kans nu wel grijpen. In dat geval kunnen we het doen met minder afvloeiingen.'

Zijn jullie daar dan tot nu toe te laks in geweest? Hadden jullie daar niet vroeger zwaarder op moeten inzetten?

Leroy: We hebben het zeker aangeboden. Maar je moet in zoiets met twee zijn. Ik herhaal: met zo'n aankondiging zijn mensen hopelijk meer geneigd om iets nieuws te leren.

De vakbonden weten het banenverlies aan een mogelijke intrede van een vierde mobiele operator. Is dat correct?

Leroy: Neen, dat klopt niet. De intrede van een vierde mobiele operator is een risico. Maar het fundament van deze transformatie ligt in de digitalisering en de toegenomen concurrentie. Mensen nemen meer diensten af en verbruiken meer mobiele data. Maar de telecommarkt stagneert of daalt zelfs. We moeten dus meer investeren bovenop onze hoge kostenstructuur, terwijl we alle vragen van consumenten niet kunnen vertalen in meerwaarde. Dat komt omdat we in een sterk concurrentiële en zwaar gereguleerde markt zitten.

De premier was kwaad, ik begrijp dat. Dominique Leroy CEO Proximus

Het dossier van de vierde operator heeft wel een impact gehad op de timing van de aankondiging. Als er zo'n vierde mobiele speler komt, dan komt die waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021 op de markt. Als je nog een transformatie wil doorvoeren tegen dan, moet je daar nu mee beginnen. Je wilt niet transformeren als zo'n concurrentie op de markt komt.

De financiële markten rekenden op een nog stevigere ingreep. Zij vergelijken bijvoorbeeld met KPN, waar de winst per werknemer veel hoger ligt.

Leroy: Je moet ook redelijk zijn. Je kan niet mensen laten gaan en tegelijk de werklast behouden. We vereenvoudigen en automatiseren het bedrijf tegelijk ook, zodat de werklast daalt. Daarna kunnen we ook het aantal mensen verminderen.

Maar volstaat het schrappen van netto 650 banen over drie jaar om het overtal weg te werken?

Leroy: Dit transformatieplan is natuurlijk ook opgesteld om nieuwe activiteiten te kunnen gaan doen. We werven 750 specifieke IT-profielen aan. We willen meer gaan doen rond bijvoorbeeld cybersecurity of het internet der dingen, waarbij toestellen connecteren met het web.'

De digitalisering is natuurlijk niet nieuw. Had u dezelfde analyse geen jaar eerder kunnen maken?

Leroy: 'We hadden het niet zo snel verwacht. De digitalisering is pas vorig jaar echt versneld.'

Is uw plan onder druk van de politiek afgezwakt?

Leroy: Het plan is niet veranderd na onderhoud met de premier. De premier was kwaad, ik begrijp dat. Hij moest kennis nemen van het plan via een lek op dezelfde dag als onze raad van bestuur. Op die raad van bestuur beslisten over het driejarenplan en kregen we een mandaat om de onderhandelingen te starten. Onze raad van bestuur was nog aan de gang op het moment van het lek. We wilden volgende week dinsdag communiceren, dan hadden we de politiek op zijn minst wel op de hoogte gebracht.

De leeftijdscurve van Proximus vertoont een piek tussen 55 en 60 jaar. Is brugpensioen een mogelijke maatregel?

Leroy: Het dossier is opgebouwd zonder rekening te houden met brugpensioen. Maar de mogelijkheid bestaat. Meer kan ik daar nu niet over zeggen. Gaan de vakbonden dat vragen? Gaat de politiek dat willen? Ik hoop alleszins dat we mensen kunnen laten vertrekken op vrijwillige basis. Maar ik mag niet uitsluiten dat er naakte ontslagen vallen. Die zekerheid kan ik vandaag niet geven.

Proximus kent nog een grote groep statutairen. Hoe gaat het plan daar mee om?

Leroy: Dit is geen zaak van statutairen of contractuelen. We kijken naar activiteiten, waarvan we bepaalde willen afbouwen en anderen net opbouwen. Iedereen gaat erbij betrokken zijn. Digitalisering en automatisering, dat vind je zowel bij netwerkbeheer, als bij de support,... We gaan samen met de vakbonden de oefening maken. Tegelijk moeten we kijken naar de regels die nu gelden in het bedrijf. Veel van de huisregels gelden niet meer. We zijn bijvoorbeeld op het vlak van flexibiliteit of mobiliteit erg beperkt. We moeten samen met de sociale partners kijken wat daarrond mogelijk is.

Het plan voorziet ook de aanwervingen van 750 IT-profielen. Maar u zei zelf op de AV vorig jaar dat die schaars zijn.