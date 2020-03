Proximus-5G is gearriveerd, zij het aan halve kracht

Met een flinke kunstgreep neemt telecomoperator Proximus de vlucht vooruit en lanceert nu al het supersnel mobiel internet 5G in België. Maar het volle potentieel zal nog lang op zich laten wachten.

De CEO van Proximus Guillaume Boutin trok dinsdag een waarlijke commerciële 'surprise du chef' uit zijn hoed bij de lancering van zijn bedrijfsstrategie. Als marketeer pur sang kent hij de kracht van een goed verhaal, en dat was er: Proximus-klanten kunnen vanaf 1 april met hun smartphone surfen op het supersnelle mobiele internet 5G, in 30 gemeenten verspreid over het hele land.

In het telecomwereldje gingen de wenkbrauwen collectief omhoog. De commerciële uitrol van 5G zit in ons land al anderhalf jaar geblokkeerd door politiek gekibbel over de radiofrequenties. Die moeten geveild worden, brengen dus geld op en de federale overheid en de deelstaten raken het maar niet eens over de verdeling van dat geld.

Tussenoplossing

Het Proximus-manoeuvre komt zelfs te vroeg voor de tussenoplossing die de telecomwaakhond BIPT had bedacht: BIPT zou een deel van het radiospectrum (200 MHz) op de belangrijkste 5G-band (de 3,5 GHz-band) tijdelijk in bruikleen geven aan geïnteresseerde partijen, zonder veilingkost.

+30 procent Snelheidsverhoging Proximus-klanten zullen met de '5G light' tot 30 procent sneller kunnen surfen.

Proximus en vier anderen waren kandidaat voor die 'goedkope testperiode'. Maar omdat op die tijdelijke gebruiksrechten geen commerciële deals gebouwd kunnen worden, schakelt de telecomoperator nu al. Met een handigheidje. Proximus maakt plaats vrij op de 2,1 GHz-band, die het tot nu vooral gebruikte om 3G-internet aan te bieden.

3G is op zijn retour, waardoor het mogelijk is voor het bedrijf die capaciteit vrij te maken. Op de band had Proximus 15 MHz in handen. Sectorkenners schatten dat het daar aanvankelijk 10 MHz gebruikte voor 3G en 5 MHz ongebruikt liet. Het teruggelopen 3G-verkeer kan nu naar de ongebruikte ruimte, waardoor er 10 MHZ vrij is voor 5G-verkeer.

Snelheidsverhoging

Maar het is zeer de vraag of Proximus daar ver mee springt. Het beperkte brokje band dat de telecomoperator voorziet, laat niet meer toe dan een snelheidsverhoging van 30 procent boven de huidige 4,5G-vorm. Veel meer marge dan dat zit er niet op, zeggen sectorkenners.

De verhoogde snelheid en andere voordelen, zoals een lagere responstijd, zijn natuurlijk al mooi meegenomen voor bijvoorbeeld gamers. Maar dat neemt niet weg dat de ervaring er voorlopig nog een op halve kracht zal zijn. Proximus legt het einddoel op 3 Gigabit per seconde (Gbps), maar met de huidige technologie breekt het zelfs nog niet door de grens van 1 Gbps.

De klant moet daarom erg op zijn tellen passen voor hij in alle enthousiasme een Mobilus 5G Unlimited-bundel, voor toch 49,99 euro per maand, aanschaft. Bovendien dekt het 5G-netwerk van Proximus voorlopig ook grote steden zoals Gent, Brussel en Antwerpen nog niet. Het bedrijf wijst naar de stilgevallen werkzaamheden aan antennes door het coronavirus als reden.

Stralingsnormen

Maar in Brussel zit het probleem dieper dan dat. Het Brussels Gewest heeft notoir strikte stralingsnormen. De telecomwaakhond BIPT waarschuwde in het verleden al dat die normen een lancering van het 5G-netwerk niet zouden toelaten. Proximus bevestigt dat nu.