Proximus: Extra speler kan banen kosten

De telecomoperator haalt scherp uit naar naar het voorstel van telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) om een vierde operator toe te laten op de markt.

Het zit er (andermaal) bovenarms op tussen minister van telecom Alexander De Croo (Open VLD) en Dominique Leroy, CEO van het telecombedrijf Proximus.

De Croo wil vrijdag op de ministerraad een voorstel op tafel leggen om bij de veiling van frequenties voor mobiele telefonie apart spectrum vrij te houden voor een nieuwe, vierde speler. Dat meldde Het Laatste Nieuws deze morgen. De intrede van een vierde operator moet de prijzen naar beneden halen. Proximus reageert in de vooravond not amused op het voorstel voor meer concurrentie.

Kwaliteit

Het voorstel van De Croo betekent het einde van een gelijk speelveld en kan een markverstorend effect teweeg brengen, zo is te lezen in de reactie. De telecomoperator waarschuwt dat zo'n markverstoring zou leiden tot 'een vertraging van de investering in infrastructuur'. 'Het zou onvermijdelijk ook een impact hebben op de werkgelegenheid.'

De telecomoperator, waar de regering nog altijd een meerderheid van bezit, wijst ook op een mogelijke 'impact op de bestaande hoge kwaliteit'. Er zullen meer antennes nodig zijn en de straling zal toenemen, redeneert de operator. Dat dreigt contraproductief te zijn voor de digitale ambities van de regering, nota bene een stokpaardje van De Croo.

Wifi

Proximus weerlegt de claim dat de markt van mobiele dataplannen niet concurrentieel genoeg is. De Croo wijst daar steevast op de lage consumptie van data in ons land, maar volgens Proximus is dat te wijten aan de goede wifi-dekking in ons land.