Proximus: 'Verwarring over cv Boutin is fout communicatiedienst'

Proximus-topman Guillaume Boutin volgde geen Executive MBA, zoals twee jaar lang op de Proximus-site vermeld stond. Dat is een fout van het communicatiedepartement, stelt Proximus nu.

De telecomoperator Proximus geeft in een communiqué tekst en uitleg over de commotie die gisteren ontstond over het cv van topman Guillaume Boutin.

Tijdens een hoorzitting in de Kamer werd duidelijk dat Boutin in 2009 geen Executive MBA aan de Franse zakenschool INSEAD volgde. Dat werd nochtans vermeld in zowel de aankondiging van zijn benoeming tot CEO eind november, als bij zijn komst naar Proximus in 2017.

'Executive MBA' stond recentelijk nog vermeld op de LinkedIn-pagina van Guillaume Boutin zelf. Dat valt af te leiden uit nog niet bijgewerkte zoekresultaten van Google.

Het ging niet om een Executive MBA, maar om een speciaal programma voor hogere kaderleden van Vivendi, stelde Boutin gisteren. Proximus bevestigt dat en stelt in het communiqué dat 'dat voor iedereen van in het begin duidelijk was'. 'In zijn interviews en assessments heeft Boutin daar nooit enige twijfel over gecreëerd.'

Proximus legt de fout bij zijn communicatiedepartement. 'Door een materiële fout van het communicatiedepartement is het INSEAD Customer Specific Program for Executives sinds 2017 verkeerdelijk als executive MBA vermeld op de Proximus-website. Dat is onderhand rechtgezet.'

Diploma's

De telecomoperator claimt nog dat alle diploma's van Boutin tweemaal geverifieerd werden, zowel bij zijn komst in 2017 als bij zijn aanstelling tot CEO eind november. 'De gegevens die aan het benoemingscomité werden voorgelegd, waren steeds correct. Het benoemingscomité baseerde zijn beslissing daarom op een correcte lezing van zijn profiel', besluit het.