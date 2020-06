Proximus en Belfius worden strategische partners

Proximus en staatsbank Belfius, kondigen vrijdagochtend een samenwerking van formaat aan. Beide overheidsbedrijven slaan de handen in elkaar om hun klanten toe te geven tot beider platformen.

Het is geen geheim dat Belfius-CEO Marc Raisière aasde op een nauwere samenwerking met de telecomoperator. Hij zei toen een 'huwelijksvoorstel' te hebben gedaan aan voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy, maar die wees dat van de hand. Met opvolger Guillaume Boutin komt het dus wel tot een vrijage.

Hij zei toen 'synergieën' te zien tussen banken en telecomoperatoren. Proximus en Belfius zijn niet de enige spelers wereldwijd die in elkaars vaarwater komen. In Frankrijk nam Orange de bank Groupama Banque over en maakte daar de mobiele bank 'Orange Bank' van.