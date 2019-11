Proximus en Orange bezegelen mobiele alliantie

Proximus en Orange Belgium delen vanaf dan hun gsm-masten, antennes, basisstations en nog enkele andere elementen. Die komen terecht in een joint venture. Beide bedrijven nemen daar een belang van 50 procent in. Voor het kernnetwerk en de radiofrequenties blijven de telecomoperatoren wel hun eigen koers varen.

De samenwerking komt er net op het moment dat de telecomoperatoren voor forse investeringen staan voor de uitrol van 5G. Dat is de nieuwe generatie supersnel mobiel internet die in theorie tot 200 keer sneller kan zijn dan zijn voorganger 4G.

Telenet

Samen een netwerk uitbaten, scheelt beide operatoren een slok op de borrel. Proximus rekent erop vanaf 2024 35 à 40 miljoen euro per jaar te besparen, Orange Belgium 30 miljoen euro per jaar. Beide bedrijven doen wel een opstartinvestering: voor Proximus is dat 140 miljoen euro over drie jaar, voor Orange Belgium 130 miljoen euro.