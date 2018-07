Proximus en Telenet openen één front tegen De Croo

In een opvallend gelijklopende reactie hekelen beide netwerkuitbaters de voorwaarden waaraan zo'n vierde speler mag toetreden tot de markt. Die voorwaarden zijn ' discriminatoir ' ten opzichte van de drie bestaande operatoren (Proximus, Telenet en Orange Belgium), zo klinkt het.

Dekking

Proximus en Telenet struikelen vooral over de dekkingseisen. Dat zijn de eisen die de overheid oplegt aan de netwerkspelers voor de dekking van het grondgebied. Die zijn voor de nieuwkomer gevoelig soepeler dan voor de drie bestaande. Bij een dekking van 20 procent mag de nieuwkomer al deelnemen aan de 'nationale roaming-akkoorden'. Die garanderen dat een telecomspeler zijn klanten over het hele grondgebied kan bereiken, zelfs als de dekking onvolledig is.