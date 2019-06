Proximus herlanceert digitaal tv-aanbod

De telecomoperator herschikt zijn videoaanbod en maakt het beter toegankelijk via digitale tv en mobiele toestellen. Er komt ook een nieuwe decoder.

Het kijkgedrag van de Vlaming verandert in sneltempo: minder dan de helft van de Vlamingen kijkt dagelijks lineair, volgens het klassieke zendschema van de zenders, naar tv.

Proximus speelt daar nu op in met een nieuw videoplatform: Proximus Pickx. Via het platform kunnen kijkers gemakkelijker zelf kiezen of ze live kijken of een programma opvragen. Proximus kiest voor een thematische navigatie, die kijkers wegwijs moet maken in het brede aanbod.

Personalisatie

Pickx is toegankelijk via televisie, met een nieuwe decoder, maar ook via laptop of andere mobiele toestellen. Er komt een Pickx-app en het videoplatform zal ook Chromecast ondersteunen. Dat is een apparaatje van Google om het beeld van een mobiel toestel naar een tv-scherm te streamen.

Er is een opportuniteit voor een lokaal ecosysteem, dat een alternatief kan zijn voor Facebook en Google. Dominique Leroy CEO Proximus

Ook personalisatie krijgt een centrale plaats. Kijkers krijgen suggesties op basis van hun eerdere kijkgewoonten. Proximus lanceert ook 'smart ads', de mogelijkheid voor adverteerders om gerichter te adverteren op basis van data van kijkers. Telenet biedt dat al langer aan.

Donderdag schreef De Tijd al dat Proximus in een alliantie met acht andere media- en telecomspelers onderzoekt of ze data kunnen delen om meer gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. 'Er is een opportuniteit voor een lokaal ecosysteem dat een alternatief kan zijn voor Facebook en Google', zegt CEO Dominique Leroy.

Decoder

Het nieuwe videoplatform komt ook samen met een nieuwe decoder. Die komt er volgens Proximus over 'enkele maanden' aan. De decoder zal via Android P, het mobiele besturingssysteem van Google, ook een link hebben met Googles appwinkel Play Store.