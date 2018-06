Proximus jent De Croo: 'Er is al goedkope operator in België'

Telecomminister Alexander De Croo wil een vierde telecomspeler om de prijzen te drukken. Maar die is er al, reageert Scarlet, lagekostendochter van Proximus.

De mogelijke intrede van een vierde telecomspeler op onze markt, zoals vorige week voorgesteld door minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) blijft de gemoederen verhitten. Volgend jaar zijn er opnieuw mobiele frequenties te veil, voor 4G en 5G.

De Croo wil een deel van het spectrum voorbehouden voor een vierde speler. Die kan afzonderlijk bieden, los van de bestaande drie spelers (Proximus, Telenet en Orange Belgium). Die aanpak moet de concurrentie op de markt aanwakkeren en de prijzen drukken.

Schermvullende weergave

Maar dat is niet naar de zin van Proximus, dat in een eerste reactie al waarschuwde voor de werkgelegenheid. Lagere prijzen zet immers de marges onder druk. In een advertentie, die onder meer op de site van De Tijd te zien is, merkt het bedrijf nu op dat 'er al een goedkope operator is in België'.

Die operator is Scarlet, een filiaal van het overheidsbedrijf. Wie doorklikt op de advertenties, wordt afgeleid naar een pagina over 'Red', 'Hot' en 'Chili', de mobiele abonnementen van het bedrijf. Al is het maar de vraag of Proximus niet net het punt van De Croo bewijst: dat de Belgen weinig mobiele data consumeren.

Het Chili-abonnement, dat het meeste mobiele data biedt, geeft zes gigabyte voor 28 euro. In België kan je gemiddeld vier gigabyte mobiele data krijgen voor dertig euro, bewees de Digital Fuel Monitor 2017. Dat is gevoelig minder dan in andere Europese landen. Alleen Portugal en Hongarije doen slechter.