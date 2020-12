Proximus koopt Mobile Vikings

Voor Proximus, de Belgische marktleider in telecomdiensten, is de deal een buitenkans: CEO Guillaume Boutin legt de hand op meer dan 300.000 vooral jonge klanten. Die kunnen later met zachte hand naar één van de lucratieve 'bundels' van Proximus gegidst worden. De CEO rekent erop vanaf de eerste helft van 2022 de eerste synergieën uit de deal te halen.

Mobile Vikings heeft zijn hoofdkantoor in Hasselt en telt 80 medewerkers. Proximus, dat sowieso bezig is zijn Brussels hoofdkantoor drastisch af te slanken, belooft de nieuwkomer als een aparte entiteit binnen de groep te houden. De operator verwijst naar Scarlet, de prijzenbreker die hij in 2008 overnam maar steeds een apart merk gebleven is.