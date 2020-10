Proximus krikt prognose op na sterke zomer

CEO Guillaume Boutin plukt de vruchten van de sanering die voorganger Dominique Leroy doorvoerde. En de impact van covid-19 is minder groot dan gevreesd.

Proximus heeft een verrassend sterke zomer achter de rug. De binnenlandse omzet van de Belgische marktleider in telecomdiensten steeg over het derde kwartaal licht naar 1,07 miljard euro, terwijl analisten een daling tot 1,04 miljard verwachtten.

'De impact van covid-19 was kleiner dan we vreesden', zegt CEO Guillaume Boutin in de beleggerspresentatie. Hij stipt met name twee factoren aan: Europeanen reisden deze zomer weer meer binnen Europa, wat de roaminginkomsten - wat Proximus aan buitenlandse operatoren kan aanrekenen voor het gebruik van zijn netwerk - stutte.

1.766 minder volK, MEER WINST Proximus telt in België 1.766 minder personeel dan een jaar eerder en spaarde zo in 2020 al 66 miljoen werkingskosten uit.

En tot nog toe bleef ook de ICT-afdeling goed draaien, al kunnen de consultants minder 'fysiek' op klanten afstappen om deals te sluiten.

De beter dan verhoopte bovenste lijn laat zich ook lager op de resultatenrekening voelen. De binnenlandse brutobedrijfswinst (ebitda) steeg 2 procent naar 438 miljoen euro, terwijl analisten hier een daling van 4 procent tot 411 miljoen vreesden. Netto was er 157 miljoen winst, een vijfde meer dan de 130 miljoen euro een jaar eerder.

Hier speelden de kostenbesparingen een belangrijke rol. En dit met name dankzij het herstructureringsplan dat Dominique Leroy, de voorganger van Boutin, opstartte.

Boutin plukt nu de vruchten van dat plan, via lagere personeelskosten. Proximus telt nu in België nog 10.427 voltijdse werknemers, dat zijn er 1.766 minder dan een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van 2020 lagen de werkingskosten zo 66 miljoen of 5 procent lager dan een jaar eerder.

Proximus-winkels gaan dicht Ook al moet het (nog) niet van de overheid, toch sluit Proximus vanaf maandag zijn honderd winkels. Klanten kunenn nog steeds digitaal een afspraak maken. De telecomoperator heft ook opnieuw de downloadlimieten op voor alle gezinnen met vast internet.

CEO Guillaume Boutin verhoogt ook de jaarprognose. Hij maakt zich sterk na investeringen over 2020 minstens 830 miljoen over te houden. Eerder lag de lat op 780 tot 800 miljoen. De investeringen zou minder dan 1 miljard cash opslorpen, tegenover iets meer dan 1 miljard in 2019. Dit ondanks de turbo die Boutin vanaf dit jaar op de investeringen in een glasvezelnetwerk zet.