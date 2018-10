Proximus lanceert ongelimiteerde data, maar verhoogt prijzen

Klanten die nu al het Mobilus L-abonnement hebben, zullen vanaf morgen overgeschakeld worden naar Mobilus XL Unlimited. Zij zullen voortaan kunnen genieten van een onbeperkt aantal gigabyte aan mobiele data, in plaats van de tien gigabyte tot nog toe. Het prijskaartje van zo'n Mobilus XL Unlimited-pakket is 42,99 euro per maand. Ook voor zakelijke klanten komt de optie erbij, met Bizz Mobile XL Unlimited, voor 49 euro per maand.