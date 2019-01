Proximus schrapt komende drie jaar 1.900 jobs

De telecomoperator maakte voorbeurs bekend tegen 2022 240 miljoen euro te willen besparen.

Proximus bevestigde voorbeurs wat vicepremier Kris Peeters (CD&V) gisteren al prijs gaf: het schrapt 1.900 jobs. Het plant die afvloeiingen door te voeren over drie jaar. De ontslagen passen in een breder besparingsplan, dat tegen 2022 een bezuiniging van 240 miljoen euro moet opleveren.

Dat is nodig om 'relevant te blijven op de markt', klinkt het bij Proximus. 'Het tempo van de digitalisering en de disruptieve marktomstandigheden laten ons geen andere keuze', stelt CEO Dominique Leroy in een kort statement. De telecomoperator compenseert de ontslagen met 1.250 aanwervingen.

Dat zijn vooral digitale profielen. 'Proximus moet zich fundamenteel heruitvinden en nieuwe digitale oplossingen aanbieden die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de klant, zowel in de business- als in de consumentenmarkt', betoogt de operator. Van de 1.250 aanwervingen zijn er 750 voor ICT-activiteiten, de resterende 500 gaan naar 'nieuwe digitale domeinen'.

Wet-Renault niet van tel De afwikkeling van de ontslagronde bij Proximus loopt anders dan bij de meeste andere bedrijven. Normaal houdt zowel de bedrijfstop als de politiek de lippen stijf op elkaar. Bij grote ontslagrondes moeten strikte procedures worden opgevolgd, die omschreven staan in de wet-Renault. Die schrijft voor dat een herstructurerend bedrijf eerst het personeel op de hoogte moet brengen vooraleer te communiceren over de ontslagronde. Proximus hoeft dat evenwel niet te doen, want het is een overheidsbedrijf. 'De wet-Renault is daarom niet van toepassing', laat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg weten. Het bood Proximus-CEO Dominique Leroy de mogelijkheid premier Charles Michel en de regeringstop op de hoogte te brengen van haar plannen. Wel is Proximus van plan de principes van de wet-Renault te volgen. Het bedrijf wil eerst met de vakbonden praten en communiceert daarom nog niet openlijk over zijn plannen. Ook zal, zoals de wet voorschrijft, worden uitgezocht hoe zo veel mogelijk banen kunnen worden gered.





Stagnatie

Proximus voert de besparingsronde door omdat het zich geconfronteerd ziet met een stagnerende telecommarkt. In de eerste negen maanden van vorig jaar zag Proximus zijn omzet met amper 0,3 procent stijgen. Tegenover die stagnerende omzet staan wel zware investeringen, zoals in de uitrol van het glasvezelnetwerk en de voorbereidingen voor het supersnel mobiel internet 5G.

Snijden in de kosten is de enige uitweg. De operationele- en personeelskosten van Proximus liggen bovendien hoger dan bij zijn concurrenten, geeft Proximus toe. Over 2017 boekte de telecomoperator een brutobedrijfswinst per werknemer van 138.325 euro. ING-analist David Vagman merkte op dat Orange Belgium bijna dubbel zo goed doet, en Telenet zelfs drie keer zo goed.

Brugpensioen

Proximus laat in het midden hoe en waar de ontslagen vallen. Donderdagochtend zat de directie samen met de vakbonden. Er komt nu een consultatie- en informatieronde, waarin het bedrijf zegt te zullen kijken hoe de besparingen op de 'meest sociaal aanvaardbare manier' kunnen worden bereikt. Politiek is er al gekrakeel of brugpensioen mogelijk moet zijn.

In de communicatie over de ontslagen rept Proximus opmerkelijk genoeg met geen woord over de mogelijke intrede van een vierde mobiele speler. De regering zei midden vorig jaar dat bij de veiling van licenties voor het supersnel mobiel internet 5G, in theorie gepland voor later dit jaar, ruimte voorzien moet zijn voor een vierde speler.

Na de intrede van zo'n vierde mobiele speler is het bijna onmogelijk de omzet nog aan te zwengelen. Dat is sowieso al geen sinecure, gezien de concurrentie van prijsbrekers als Orange Belgium en de opkomst van internationale online videostreamdiensten als Netflix. De kans op zo'n vierde speler lijkt wel af te nemen, door de strenge toelatingsvoorwaarden die meteen een forse investering vergen.

Hoogspanning

De besparingsplannen van Proximus leidden de afgelopen dagen tot hoogspanning tussen de top van het telecombedrijf en de regering, nog altijd de meerderheidsaandeelhouder van het telecombedrijf. Premier Charles Michel (MR) sommeerde CEO Dominique Leroy woensdag naar de Wetstraat 16 voor meer tekst en uitleg. De ontslagen rijmen slecht met het mantra van 'jobs, jobs, jobs' van de regering-Michel, en dat op enkele maanden voor de verkiezingen.

De overheid bezit nog altijd 53,5 procent van het kapitaal van de telecomoperator, benoemt een deel van de bestuurders van de raad van bestuur en incasseert elk jaar een dividend van 260 miljoen euro. Ook dat dividend speelt in het geheel van een stagnerende omzet en toenemende investeringen een rol.