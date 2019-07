Proximus scoort met mobiel aanbod en bundels

Sociaal overleg

Proximus laat zich in de marge van zijn halfjaarresultaten ook kort uit over het lopende sociaal overleg. Het telecombedrijf is van plan om de komende drie jaar 1.900 jobs te schrappen. De tweede fase van het sociaal overleg, de onderhandelingsfase, ging begin juni van start. Leroy zegt in haar toelichting dat het haar 'vaste intentie is om na de zomer een akkoord te kunnen bereiken'.