Proximus start ook 5G-test in Antwerpse haven

Na Orange Belgium zet ook de telecomoperator Proximus een test met het supersnel mobiel internet 5G op in de havenzone rond Antwerpen.

De komende maanden zijn er in de Antwerpse haven niet één, maar twee 5G-netwerken actief. Proximus maakte donderdag bekend een privaat 5G-netwerk te zullen opzetten in de havenzone. Het werkt daarvoor samen met de havenuitbater Port of Antwerp. Eerder had ook al Orange Belgium aangekondigd een netwerk voor het supersnel mobiel internet, tot 200 keer sneller dan zijn voorganger, te zullen installeren.

Het 5G-netwerk zal niet op zich staan, maar gekoppeld zijn aan het bestaande bedrijfsnetwerk van de Antwerpse haven. De test begint in april en zal zo'n zes maanden lopen. Ook het netwerk van Orange Belgium moet tegen april operationeel zijn.

Huawei

Het valt op dat beide operatoren niet in zee gaan met de controversiële Chinese netwerkleverancier Huawei. Proximus zet technologie in van het Finse Nokia, en dus niet van zijn traditionele partner Huawei. Orange Belgium ging in zee met het weliswaar Chinese ZTE.

We staan in contact met andere leveranciers. Er zijn verschillende testen en de uiteindelijke beslissing is nog niet genomen Fabrice Gansbeke Woordvoerder Proximus

Proximus nuanceert de keuze voor de leverancier, net zoals Orange Belgium eerder al deed. 'We staan in contact met andere leveranciers. Er zijn verschillende testen en de uiteindelijke beslissing is nog niet genomen', zei woordvoerder Fabrice Gansbeke aan het persagentschap Belga.

Sleepboten

5G is in het havengebied op verschillende manieren nuttig, stellen de havenuitbater en de telecomoperator. Sleepboten kunnen zo met elkaar en met de kade connecteren om de scheepvaart beter te monitoren. Ook het inzetten van drones voor bewaking en inspectie lijkt een optie.

Het project verloopt met een testlicentie en is dus beperkt in de tijd. Er kunnen geen verdere commerciële engagementen op gebouwd worden. De commerciële uitrol van 5G in ons land zit geblokkeerd door de impasse rond de veiling van de radiofrequenties voor 5G.

Verdeling

De politieke partijen raken het niet eens over de verdeling van de opbrengsten van de veiling. De telecomwaakhond BIPT deed vorige week vrijdag wel een voorstel om de impasse te omzeilen: hij stelt voor tijdelijke gebruikersrechten toe te kennen in afwachting van de veiling.