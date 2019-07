Proximus waarschuwt regulator over tarieven

De telecomoperator ziet ‘billijke regulering’ als essentieel voor de verdere uitrol van zijn glasvezelnet.

Proximus-CEO Dominique Leroy loste dinsdagmorgen, in de marge van de halfjaarresultaten, een schot voor de boeg in de lopende discussie over de groothandelstarieven. Dat zijn de tarieven die operatoren zonder een netwerk, zoals Orange Belgium, moeten betalen aan uitbaters van een netwerk, zoals Telenet en Proximus.

Eind juli deed de telecomregulator BIPT al een voorstel rond de groothandelstarieven die betaald moeten worden aan kabeloperatoren, bijvoorbeeld Telenet, Voo en Brutélé. Er was toen nog geen uitsluitsel over de groothandelstarieven voor de toegang tot een glasvezelnet. Proximus kondigde eind 2016 aan dat het 3 miljard investeert in de verdere uitrol van zo’n net.

Proximus houdt duidelijk zijn hart vast voor het besluit van het BIPT. De tarieven die het BIPT naar voren schoof voor de kabelnetwerken waren al gevoelig lager dan de huidige tarieven. ‘We beschouwen billijke regulering, met de juiste voorwaarden om te investeren, als essentieel voor elke toekomstige beslissing over onze glasvezeluitrol’, zegt Leroy in een korte toelichting.

Met de lagere tarieven probeert het BIPT de concurrentie op de telecommarkt aan te zwengelen. Midden vorig jaar gooide de regulator zijn prijsmodellen om. Het koppelde de groothandelstarieven toen los van de retailprijzen van de netwerkoperator, om zo de prijsdruk aan te wakkeren. België kent geen prijsdruk voor zijn vaste telecomdiensten (digitale tv en breedband), wel voor mobiele telefonie.

Het worden zo cruciale maanden bij de telecomoperator. Proximus wil na de zomer landen met het sociaal overleg over het herstructureringsplan dat begin dit jaar werd aangekondigd en waarbij 1.900 banen moeten verdwijnen. Het besluit van het BIPT valt ook na de zomer, waarschijnlijk in september.